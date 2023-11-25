SMAS-лифтинг: опасные последствия популярной операции

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С помощью операции SMAS-лифтинг можно вернуть молодость и решить проблемы со старением кожи. Кому противопоказана эта процедура?

Популярность услуг пластических хирургов растет с каждым годом в геометрической прогрессии. Такую тенденцию отмечают сами специалисты. Одной из самых востребованных сегодня является круговая подтяжка лица (SMAS-лифтинг). Пластический и реконструктивный хирург Гузаль Исамутдинова назвала последствия популярной процедуры. Об этом сообщает dni.ru.

Показания к проведению операции по подтяжке лица

По словам специалиста, в числе показаний для этой операции возрастные изменения, наличие избытков кожи, опущения тканей, нечеткий овал лица. У кого-то они могут появиться уже в 40 лет, кто-то обращается к хирургам в 60 или даже 70 лет.

Среди плюсов пластики в более раннем возрасте, как объяснила врач, то, что изменения внешности после операции будут смотреться естественнее и не так бросаться в глаза, а положительные стороны операции в более позднем возрасте — во время повторного вмешательства не придется устранять последствия первичной, что может увеличить операционное время и осложнить процесс в целом.

Отмечается, что легче восстанавливаются те, кто на постоянной основе ухаживает за кожей и проводят косметологические процедуры, помогающие ее уплотнить, в частности, дермальную стимуляцию, мезотерапию, ревитализацию и ряд других. Однако специалист предупредила, что нельзя ими чересчур увлекаться.

Внимание, наркоз

Наркоз — это первый фактор риска и одна из основных опасностей при проведении пластической операции, и об этом нужно знать. Особенно это касается пациентов с проблемами со здоровьем или «возрастным».

Так как фейслифтинг не является жизненно важной медицинской процедурой, необходимо тщательно обдумать, взвесить все «за» и «против» до принятия решения. Нужно проконсультироваться не с одним профильным врачом. Это позволит сократить до минимума вероятность неприятных последствий.

Требования к состоянию здоровья

Подтяжка лица делается только после предварительного обследования организма. Противопоказаниями является рак или рецидив хронического недуга, кожные болезни, заболевания нервной системы (эпилепсия и другие), диабет, ОРВИ, проблемы со свертываемостью крови, давлением, беременность, кормление грудью.

Какие последствия могут быть у SMAS-лифтинга

Операция по подтяжке лица может обернуться специфическими последствиями, иногда и осложнениями. Их частота не превышает 10%.

По словам Исамудиновой, среди самых распространенным итогов— отеки и гематомы, так как SMAS-лифтинг подразумевает глубокую отслойку и перемещение в другое место большого объема лицевых тканей. Швы будут сниматься пошагово в течение двух недель, все это время придется, не снимая носить специальную повязку, чтобы избежать отеков.

После процедуры также возможно развитие парестезии — лицо может потерять чувствительность в некоторых местах. Такое происходит очень редко, но для исправления ситуации понадобится вторая операция. На восстановление чувствительности может понадобиться от трех месяцев до одного года. При этом назначается курс физиотерапии, который способен в разы ускорить процесс заживления.

В некоторых случаях возможна частичная потеря волос в зоне операции, но данная проблема исправима.

Для курящих людей, а также больных диабетом либо атеросклерозом, существует еще один риск, хотя и очень редкий — отмирание, некроз кожных участков, что потребует операции.

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