Самые дорогие свадьбы в мире: королевы позавидуют

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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В список вошла женитьба российского бизнесмена.

В детстве почти каждая девочка мечтает выйти замуж за принца и организовать самую красивую и роскошную свадьбу. Кому же удалось исполнить заветное желание и какие свадьбы вошли в список самых дорогих?

Андрей Мельниченко и Сандра Николич

ТОП-5 открывает женитьба российского предпринимателя Андрея Мельниченко и сербской модели Сандры Николич. Пара обвенчалась в 2005 году на Лазурном берегу в городе Антиб, где специально возвели копию старинной часовни, которая приглянулась невесте.

Приглашено было около 300 гостей, некоторых доставили в отель на частных самолетах. Само торжество длилось несколько дней на вилле Альтаир и обошлось молодоженам примерно в 30 миллионов долларов, пишет onliner.

Анджелаби и Хуан Сяомин

Известная китайская актриса и модель Анджелабейби вышла замуж в 2015 году. Жених, актер Хуан Сяомин, подарил своей возлюбленной кольцо ювелирного дома Chaumet стоимостью в 1,5 миллиона долларов.

Свадьбу «играли» в шанхайском выставочном центре, зал которого был полностью оформлен розами. А платье невесты считается не чуть ли самым дорогим за всю историю — оно было изготовлено мастерами бренда Диор вручную. Всего на церемонию было потрачено порядка 31 миллиона долларов.

Принц Уильям и Кэйт Миддлтон

За действительно королевской свадьбой в 2011 году следил весь мир. Будущий наследник английского престола женился на своей подруге из института. Лишь цветов было закуплено на несколько сотен тысяч фунтов.

В общей сложности правящая семья Британии потратила около 34 миллионов долларов — торжество оплачивалось в том числе и из государственного бюджета, что вызвало недовольство общественности.

Мадлен Броквей и Джейкоб Лагрон

Совсем недавно прогремела свадьба «века», которую до сих обсуждают на просторах Интернета. Невестой стала дочь владельца автосалонов Mercedes-Benz, Мадлен Броквей.

На торжестве частно выступила известная американская рок-группа Maroon 5, а сам праздник прошел в частном саду с видом на Эйфелеву башню. Свадьба обошлась примерно в 59 миллионов долларов.

Ваниша Миттал и Амит Бхатиа

Завершают список Ваниша Миттал, наследница индийского магната Лакшми Миттала, и банкир Амит Бхатиа, которые поженились в 2004 году. Обручены они были в Версале, а свадебная вечеринка прошла в индийском стиле близ Парижа.

Каждая гостья получила в подарок дизайнерскую сумку, а для дальнейшего празднования был арендован сад Тюильри. Пока что это самая дорогая свадьба — она оценивается в 60 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня объявила о свадьбе с молодым возлюбленным.