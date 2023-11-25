Как решать конфликты в коллективе: два простых правила

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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С помощью каких правил можно разрешить конфликтные ситуации на работе?

Конфликты в команде неизбежны, они способны внести в рабочий процесс немало проблем. Бизнес-трекер Дарья Атланова изданию dni.ru назвала два простых правила, с помощью которых можно легко устранять разногласия, тем самым обеспечивая плодотворную рабочую атмосферу.

Умение слушать

Слушание — один из основных навыков в решении споров.

При конфликте с коллегой специалист советует дать ему возможность высказаться, при этом не перебивая его. Необходимо слушать спокойно и внимательно, даже если вы сильно хотите «вставить свои пять копеек».

Также следует продемонстрировать заинтересованность. Постарайтесь поставить себя на место оппонента и понять его мотивы. При этом ни в коем случае не стоит реагировать эмоциями даже на выпады и оскорбления. Лучший инструмент — игнор.

«Побеждают всегда терпеливые. Такой подход покажет другой стороне, что вы уважаете ее точку зрения», — отметила эксперт.

Совместное решение

Атланова также рекомендует попытаться найти общие взгляды, даже в незначительных вопросах. Выяснить, в чем вы с противником сходитесь во мнении. К примеру, может объединить любовь к кофе или заинтересованность в развитии компании.

Затем следует сосредоточиться на том, как можно найти компромисс либо решение, не противоречащее интересам всех сторон. Так, на работе атмосфера борьбы отступит, уступив место сотрудничеству.

Отмечается, что принять совместное решение и заключить мир, помогут открытые вопросы, например, «Как мы можем решить этот вопрос так, чтобы удовлетворить все стороны?» или предложение о поиске выхода из ситуации.

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