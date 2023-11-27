🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться представителям зодиакального круга?
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 27 ноября, Луна в Близнецах постоянно говорит о желании переключиться на другое занятие и не способствует кропотливой работе, требующей мобилизации всего внимания, поэтому все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик до наступления благоприятного периода.
♈ Овны
Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряженная умственная работа. Влияние людей, с которыми вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что вы попадете под их зависимость. Женщинам-Овнам следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия.
Космический совет: заявляйте о своих желаниях прямо.
♉ Тельцы
День благоприятный для активного отдыха, например прогулки по парку. Вашим близким необходимы внимание и нежность. Во второй половине дня вероятны приход гостей или известие, которое осложнит взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. От вас потребуются сила убеждения, красноречие и убежденность в своей правоте.
Космический совет: творческое вдохновение спасет вас.
♊ Близнецы
В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окружающих. Любые встречи пройдут удачно: вам будет очень легко прийти к общему мнению.
Космический совет: в ваших руках невероятная сила.
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♋ Раки
Если в результате духовной работы вам удастся избавиться хотя бы от одного отрицательного качества характера, это будет означать победу над собой и начало совершенствования. В отношениях с членами семьи и близкими людьми вероятны положительные изменения.
Космический совет: смягчите внутреннего критика.
♌ Львы
Все задуманное может воплотиться в жизнь. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Не следует приближать к себе ненадежных людей, даже если вас связывало многолетнее знакомство.
Космический совет: у вас есть вся космическая поддержка.
♍ Девы
Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение. Ваша возросшая чувствительность и интерес ко всему новому и неизведанному могут привести к опасному риску. Со временем трудности и препятствия, стоящие на вашем пути, будут преодолены.
Космический совет: уделите время своему образованию.
♎ Весы
Жизненная активность достигает кульминационной точки. Смело двигайтесь вперед — прирожденная мягкость и внешнее обаяние помогут разрешить разного рода конфликты. Не отказывайтесь от помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.
Космический совет: уходите от людей, с которыми не возникает взаимности.
♏ Скорпионы
Превратности судьбы могут помешать вам реализовать задуманное. Возможно, что ситуация сложится таким образом, что вам придется решать множество вопросов одновременно. Избегайте ненужных споров, острых дискуссий, которые ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Остерегайтесь завистливых и агрессивных людей.
Космический совет: откажитесь от мышления жертвы.
♐ Стрельцы
Стрельцам гороскоп на сегодня прогнозирует неожиданную прибыль или непредвиденные траты. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению — оно будет ошибочным. Способность к анализу и острый, пытливый ум помогут вам найти выход из противоречивых ситуаций. Вы сможете разгадать все загадки и ребусы, предложенные жизнью. Уверенность и оптимизм помогут справиться с накопившимися проблемами.
Космический совет: просто будьте собой.
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♑ Козероги
Стремление к высоким недосягаемым идеалам может сочетаться с возрастанием тревожного состояния, недовольством работой или достигнутыми результатами. Звезды рекомендуют проявлять осмотрительность по отношению к своему здоровью и в отношениях с близкими людьми. Вы можете незаслуженно обидеть близкого человека одним неосторожным словом. Хороши прогулки на свежем воздухе, физическая работа.
Космический совет: внесите ясность в каждый момент ваших отношений.
♒ Водолеи
Вероятны неожиданные события, результат которых покажется вам несправедливым. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых вы забыли. Будьте к себе критичнее, вспомните ошибки, проступки и промахи. Не исключены проблемы и в семейных отношениях. Излишняя категоричность суждений может осложнить ситуацию.
Космический совет: исключите внешние преграды на пути к цели.
♊ Рыбы
День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Накопленный жизненный опыт и духовный потенциал представителей данного знака старшего поколения будет требовать анализа и систематизации. Благоприятны путешествия, индивидуальные занятия. Вы будете способны разработать новые идеи и реализовать их. Близкие люди ждут от вас взаимности и участия.
Космический совет: освободите в сердце место для важного.
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