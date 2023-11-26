🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться представителям зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 26 ноября, на растущей Луне повышена вероятность конфликтов и разногласий и в деловой сфере. День лучше посвятить благотворительности, раздавать милостыню, делать подарки, выполнять просьбы других людей.

♈ Овны

День будет связан с решением давних проблем. Старый друг поможет вам в этом, предупредив о препятствиях, которые имеются в деле. Остерегайтесь финансовых проблем, не занимайте денег непорядочным людям. День благоприятен для творчества, рукоделия и занятий спортом.

Космический совет: разрешите себе положиться на близких людей.

♉ Тельцы

Тельцы сегодня будут щедры и открыты для общения. Все новое будет восприниматься позитивно даже самыми убежденными Тельцами-консерваторами. Успешными будут заключение договоров, начало реализации большого рабочего проекта, подписание документов. При этом остерегайтесь авантюристских намерений и не ввязывайтесь в споры.

Космический совет: подумайте о том, чтобы встретиться с друзьями.

♊ Близнецы

Перемены в обществе могут отразиться сегодня на планах Близнецов, будьте к этому готовы. Не стоит ставить крест на планах из-за новых обстоятельств, вы преодолеете препятствия. Интересное знакомство сегодня может перерасти в любовное приключение.

Космический совет: превратите свои неудачи в мудрость.

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♋ Раки

У Раков сегодня может многое измениться в лучшую сторону. Вы легко справляетесь со всеми делами и вопросами, даже успеваете помочь друзьям. День подходит для занятий активными видами спорта, прогулок и отдыха на природе.

Космический совет: удача на вашей стороне.

♌ Львы

День идеален для общения с семьей. Интересы близких стоят для вас на первом месте. Сегодня можно начать делать дома ремонт, совершить покупки для дома. Финансовая нагрузка на вас возрастет, поэтому постарайтесь вести учет тратам, определяйте приоритеты.

Космический совет: будьте добры и нежны к себе и окружающим.

♍ Девы

У Дев сегодня будет возможность проявить себя на работе, блеснуть перед коллегами и руководством. Не смущайтесь, а смело беритесь за новые сложные задачи. На личном «фронте» вероятны небольшие трудности, исправить которые можно, сменив тактику: окажите должное внимание своей половинке, проведите совместный вечер, сделайте какой-нибудь сюрприз просто так, без повода.

Космический совет: позвольте себе быть уязвимым.

♎ Весы

Насыщенный и плодотворный день для Весов. Вероятен старт обучающих курсов или семинаров, которые принесут вам удовлетворение в профессиональной сфере. А вот оздоровительными процедурами сегодня лучше не заниматься, сегодня не самый подходящий для этого день.

Космический совет: впускать людей в свое сердце сейчас — безопасно.

♏ Скорпионы

Хороший день для Скорпионов представителей творческих профессий. Ваш талант достойно оценят, за этим последует материальное вознаграждение. Одиноким Скорпионам представится отличная возможность быть в центре внимания противоположного пола, не упустите возможность завести новое знакомство, которое может перерасти во что-то большее.

Космический совет: перестаньте все контролировать.

♐ Стрельцы

Благоприятный день налаживания семейных и любовных отношений. Ваша неотразимость и сексуальность сделают вас объектом повышенного внимания. Не скрывайте ваш потенциал, чтобы осчастливить любимого человека, а также учитывайте его желания.

Космический совет: убедитесь, что ваши действия пойдут на благо.

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♑ Козероги

Дела и планы сегодня могут пойти совсем не потому сценарию, к какому вы готовились. Но будьте тверды в своих намерениях и взглядах, не дайте сбить себя с пути, не сдавайтесь. Стоит приложить усилия и в итоге вы получите все, чего желали и даже больше.

Космический совет: обратите свой взор внутрь себя.

♒ Водолеи

Благоприятный и легкий день для Водолеев. Обратите внимание на отношения в семье, и они станут только крепче. На работе также общение с начальством и коллегами пойдет только на пользу. Сегодня можно смело рассказывать о своих планах и браться за что-то новое. Ваша репутация сработает на вас.

Космический совет: не растрачивайте энергию попросту.

♊ Рыбы

Сложный и напряженный день для Рыб. На работе возможны конфликты и выяснения отношений. Все будут пытаться вас задеть или зацепить. Не обещайте больше, чем сможете сделать. Вообще сегодня лучше тихо заниматься привычными делами и не высказывать инициатив. Вечер лучше провести дома, с семьей, отдохнуть и расслабиться.

Космический совет: скажите нет сомнениям — действуйте.

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