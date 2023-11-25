Николай Дроздов снова оказался в больнице: что случилось с телеведущим?

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Друзья бессменного телеведущего «В мире животных» прокомментировали ситуацию.

Слухи о том, что самочувствие телеведущего Николая Дроздова резко ухудшилось, сильно преувеличены: бессменный ведущий «В мире животных» хорошо себя чувствует и готовится к путешествию по России. Об этом 5-tv.ru рассказали друзья Дроздова — композитор Дмитрий Дунаев и художник Константин Мирошник.

По словам Константина Мирошника, ни о каких серьезных проблемах с о здоровьем у 86-летнего Дроздова речи не идет. Телеведущий мог посещать клинику, но лишь для того, чтобы, например, пройти обследование.

«Мы все бываем там, проверяемся. Анализы сдать и все такое. Потом он поздравлял нашего же медработника, день рождения у него. Так что все хорошо!» — уверяет художник.

Также Константин Мирошник добавил, что у Дроздова большие творческие планы, в том числе, экологическое путешествие по России, куда они планируют отправиться вдвоем.

© РИА Новости / Александр Натрускин; Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

А Дмитрий Дунаев и вовсе называет появившуюся информацию о проблемах Дроздова не более, чем «уткой».

«Я только что разговаривал с Николаем Николаевичем и Татьяной Петровной. Николай Николаевич находится дома, у него все прекрасно. Никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет», — утверждает Дмитрий Дунаев.

Информация о том, что легендарный телеведущий Николай Дроздов серьезно болен, появилась в некоторых СМИ еще в начале октября. Тем не менее, никто из близкого окружения Дроздова это не подтверждает. Известно, что Николай Николаевич действительно обращался за медицинской помощью, но слухи о госпитализации и тогда оказались сильно преувеличены, после необходимых процедур его отпустили домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что друг Дроздова раскрыл правду о состоянии телеведущего.