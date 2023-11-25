Будут ли в Москве большие новогодние елки для детей: куда сходить

В Москве новогодние представления для детей начнутся с 26 декабря

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Где в Москве состоятся крупные новогодние мероприятия?

По традиции большая елка в Москве состоится в Государственном Кремлевском дворце. Где еще можно увидеть новогоднюю красоту и Деда Мороза в российской столице, рассказал портал dni.ru.

Кремлевская елка «Тридевятый Новый Год»

Безусловно, это представление является одним из самых главных и ожидаемых. Праздничные мероприятия начнутся 26 декабря и продлятся до 8 января.

Новогоднее торжество проводится в Государственном Кремлевском дворце на протяжении 80 лет. В этом году взрослым и детям предстоит спасти город от вечного холода.

«Киноелка на Мосфильме»

Российская киностудия подготовила свою программу на Новый год, в частности, интерактивный мультимедийный мюзикл. Отмечается, что развлекать посетителей будет Дед Мороз, его верные помощники, а также актеры Станислав Дужников и Дмитрий Хрусталев.

«Мульт и Елка»

На площадке VK Stadium с 27 декабря пройдут свыше 30 праздничных шоу для всей семьи. Так, родители откроют детям мир своих любимых мультфильмов, юные гости познакомятся с такими персонажами, как Винни-Пух, Попугай Кеша, Вовка из Тридевятого царства. Также молодых зрителей с Новым годом поздравит популярный блогер Милана Хаметова.

Музыкальный спектакль «Сказ о русских берегах»

Тематическое новогоднее представление, действия которого развернутся не только на сцене, но и на воде и в воздухе, покажут Дворец спорта «Динамо» на Водном стадионе. В спектакле примет участие трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

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