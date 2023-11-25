Костомаров: «Я горько зарыдал. Сказал: дайте покинуть этот мир»

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Спортсмен собирается вернуться на лед после тяжелейшей болезни, которая едва не стоила ему жизни.

В начале этого года с мастером спорта Романом Костомаровым случилось страшное — из-за осложнения пневмонии фигурист решился конечностей рук и ног. Поддерживала его вся страна, и теперь благодаря своей стойкости и целеустремленности Костомаров старается вновь радоваться жизни.

Недавно спортсмен посетил форум «Грани личного бренда», где поделился совей историей и признался, что в начале даже думал о смерти.

«Я горько зарыдал. Даже жалел, что не сказал: „Оставьте меня в покое, дайте покинуть этот мир“. Когда так много лежал, мне казалось, что не смерть страшна, а страшно остаться инвалидом», — поделился фигурист.

Костомаров не представлял, как будет зарабатывать на жизнь и не понимал, почему остался в живых. По словам Романа, он даже не представлял, что может проснуться с черными ногами и руками.

«Хочется заснуть и проснуться тем, кем я был до этого», — вспоминает свои мысли спортсмен.

Если бы не семья и поддержка близких, выкарабкаться бы не получилось, считает Костомаров. Именно дорогие сердцу люди помогли ему вновь стать счастливым. «Лучиком солнца» стал сын фигуриста: детская непосредственность ежедневно спасает и дает силы бороться дальше.

«Я вернулся из больницы на протезах, сын увидел и говорит: «Ничего себе ты робот. А можно голову твою на 360 градусов поверну?» — спросил семилетний Илья у папы.

Роман Костомаров уже вышел на лед в кроссовках, но в скором времени планирует попробовать встать на коньки, пусть и на протезах. Как считает спортсмен, с каждой тренировкой он чувствует себя лучше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров впервые сыграл в теннис после ампутации.