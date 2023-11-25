«Сохранить секреты»: как в древности шифровали информацию?
Дэн Браун вдохновлялся древними изобретениями шифровки
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Криптекс — на самом деле выдуманное изобретение. Или нет?
В 2003 году в свет вышел «Код да Винчи», детективный мистический роман известного американского писателя Дэна Брауна, который взбудоражил умы многих поклонников истории. В своем произведении Браун описал криптекс – таинственное древнее изобретение, позволявшее сохранить ценную информацию с помощью шифра и особой технологии механизма.
Миф или реальность?
В книге это устройство представлено в виде цилиндра с пятью подвижными пластинами, которые позволяли выставить определенную последовательность букв. В случае неправильного «ответа» секретная информация, спрятанная внутри на папирусе, навсегда уничтожалась с помощью крошечного флакона с уксусом, который разбивался.
К сожалению, описанный криптекс – лишь выдумка автора. Однако писатель вдохновлялся некоторыми реальными устройствами, механизм которых помогал шифровать секреты.
Квадрат Полибия
Греческий историк Полибий предложил свой вариант шифра еще в 3 веке до нашей эры. Его принцип заключается в использовании строк и столбцов, и их пересечении. Каждая буква соотносится со своей парой цифр по горизонтали и вертикали.
Изначально «квадрат» применялся только для греческого алфавита, но позже был распространен и на другие языки.
Спартанская скитала
Еще одно шифровальное устройство – скитала, изобретенная в Спарте для передачи военных сообщений. Она представляет собой длинный цилиндр, на который наматывалась пергаментная лента.
Только обладатель второго идентичного цилиндра мог прочитать отправленное сообщение.
Диск Энея
Диск, созданный в 4 веке до нашей эры Энеем Тактиком, спустя много веков стал «прародителем» Энигмы. Изначально он выглядел как круглая деревянная пластина с отверстиями, рядом с которыми находились буквы. Сквозь отверстия продевалась нитка в нужной последовательности.
«Получатель» разматывал диск, записывал и позже читал буквы в обратном порядке.