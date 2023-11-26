Проверено временем: чем человек пользуется с древности до наших дней

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Стекло и письменность появились еще до нашей эры.

Человечество с момента «рождения» прошло огромный путь. Мы успели преодолеть большое количество невзгод и трудностей, сменить несколько эпох и развиться до такого уровня, чтобы начать изучать космос и Вселенную. Однако что нас объединяет с тем, древним человеком? Что создали во времена, когда люди не подозревали о возможностях Интернета, и чем мы пользуемся до сих пор?

Письменность

www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt

Если общаться друг с другом в устной форме люди «научились» достаточно быстро, то для появления письменности должно было пройти определенное время. «Догадались» писать не сразу. Грамматические правила русского или любого другого иностранного языка, известные на сегодняшний день, значительно отличаются от первоначального варианта письменной словесности.

Наиболее ранняя и первая форма систем письма — клинопись. Она родилась в Древней Месопотамии в позднем бронзовом веке, на территории современного Ирана и Сирии, у шумерских народов. Система письма представляла собой штрихи, наносившиеся на глиняные таблички. Каждый знак обозначал один слог или целое слово. После того, как табличка высыхала, ее переворачивали и писали на обратной стороне, а в случае ошибки стирали помарку легко — «замазывая» ненужный штрих.

Стекло

www.globalloockpress.com / Werner Forman

Еще одно важное и уникальное изобретение, без которого сегодня наш мир сложно представить — стекло. Нельзя назвать одну страну, где его произвели впервые: множество народов учились производству постепенно. Резкий скачок технология изготовления сделала примерно в XIII–XI веке до нашей эры в Древнем Египте. Она представляла собой нагревание кварцевого песка с использованием соды — ее можно было получить из угля.

Создание стекла позволило использовать его в постройке домов — так прекратилось попадание пыли вовнутрь, а по ночам стало намного теплее. Также появились украшения и посуда — выдувание стекла стало настоящим искусством. Но позволить себе стекло могли не все: оно считалось предметом роскоши.

Бумага

www.globallookpress.com / Xinhua

Создание бумаги в привычном для нас виде берет начало в Китае. Конечно, как и в случае со стеклом, многие страны придумали свои варианты: бересту, папирус, пергаменты. Однако усовершенствовал бумагу Цай Лунь, китайский советник императора, примерно в 100 году уже нашей эры.

Распространенную в то время «бумагу» из шелка и бамбука производить было трудно и затратно. Лунь придумал использовать материал, из которого осы строили улья, а также омертвелую древесину. Благодаря веществу, которое вырабатывали насекомые, волокна дерева становились плотнее. Смешав все ингредиенты с водой и после спрессовав и высушив, он получил достаточно прочные листы бумаги.

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