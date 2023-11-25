Не жена и не дочь: редкое фото главной женщины Юдашкина появилось в сети

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В начале ноября исполнилось полгода, как не стало самого известного в России кутюрье. Светлая память о нем до сих пор живет в сердцах близких.

Валентин Юдашкин, ушедший из жизни в начале мая, за годы карьеры построил успешную империю моды, а заодно прославил свое имя. Все последнее время детищем знаменитого отца занималась единственная дочь Галина. Девушка признавалась, что не планировала связывать свою карьеру с модным бизнесом, однако, когда узнала о недуге отца, то окунувшись в эту сферу, согласилась принять борозды правления в свои руки.

Помощь дочери позволила Юдашкину частично отойти от дел и посвятить время себе и близким. Незадолго до смерти кутюрье даже успел навестить женщину, которую считал главным человеком в своей жизни — собственную маму. Мать Юдашкина, Раиса Захаровна, много лет назад после выхода на пенсию перебралась в Израиль, где сын купил ей шикарный дом под собственные нужды. Единственный раз, когда Юдашкина вернулась в Россию, были похороны сына: кутюрье скончался после затяжной борьбы с онкологией. Уже спустя несколько суток Раиса Захаровна вернулась на малую родину, и с тех пор о возвращении в Москву не может идти и речи.

Марина Юдашкина трогательно поздравила свекровь с днем рождения. Instagram* marinayudashkina

Судя по всему, на днях в гости к свекрови наведалась вдова мэтра, Марина Юдашкина. В соцсетях она опубликовала снимок, приуроченный к дню рождения близкого человека. 24 ноября матери Юдашкина исполнилось 78 лет.

«Сегодня день рождения нашей Раисы Петровны! Наша Раечка, мамуля, желаем здоровья и всех благ. Любим тебя», — написала она.

В комментариях, в свою очередь, сошлись во мнениях: главная женщина в жизни Юдашкина выглядит многократно моложе своего возраста. Печаль об утрате сына Раиса Захаровна замаскировала легкой улыбкой.

«Шикарно выглядит», «Очень красивая мамочка у Валентина», «Так молодо выглядит», «Молодая, красивая мама, здоровья и долгих лет жизни», «Шикарная женщина», «Сколько любви, мудрости в этих прекрасных глазах», «Все женщины вашей семьи просто шикарные», «Какая красивая мама! Столько в этом лице доброты, благородства, понимания», — писали фолловеры Юдашкиной.

Ранее 5-tv.ru писал, как дочь Юдашкина продала квартиру отца.

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