Болезнь не ушла? Кто и зачем отправил Буйнова «на тот свет»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Артист несколько лет боролся с онкологией и победил, но все равно «оказался на кладбище». Почему история с «похоронами» Буйнова вызвала у самого музыканта только приступ смеха?

Судьбе Александра Буйнова и сегодня могли бы позавидовать сотни тысяч поклонников: успешный, обаятельный артист много лет востребован на сцене, любим женщинами и талантлив. Однако, одно «но» в биографии музыканта все-таки было: в начале 2000-х врачи вынесли певцу страшный диагноз — онкология. Пока сам Буйнов боролся за жизнь изо всех сил, вокруг него разгоралась настоящая драма. Как выживший артист умудрился не только победить болезнь, но и утер нос всем недоброжелателям — в материале 5-tv.ru.

«После продолжительной болезни»

Как гром среди ясного неба в июне 2020 года прогремела новость о «смерти» Александра Буйнова. Сразу ряд уважаемых изданий сообщал, что музыкант проиграл борьбу с болезнью, а его тело будет похоронено на Кузьминском кладбище в Москве.

«После продолжительной болезни скончался Александр Буйнов», — пестрили заголовки газет.

Пока друзья и коллеги пытались прояснить, что из опубликованного ложь, артист сам вышел на связь. В личном микроблоге музыкант от первого лица опубликовал тот самый некролог, а вместо скандала сопроводил его шуточной подписью.

«На следующий день после похорон отметили воскрешение у Юдашкина. Помните, Броневой-Мюллер когда-то сказал при жизни: „Никому верить нельзя“? Мне — можно», — вышел на связь он.

Если сам Буйнов отреагировал на случившееся с улыбкой, то вот фанатам певца было явно не до шуток в тот день. В комментариях поклонники забросали любимца гневными сообщениями. Кто-то и вовсе сознался, что после прочтения новости ему «стало плохо с сердцем».

«Людям не живется спокойно, обязательно нужно написать какую-то гадость», «Совсем честь и совесть потеряли», «Аж дурно после такого», — сходились во мнениях они.

Что Буйнов говорил про болезнь?

Для немалой части слушателей поп-музыки в России известие о болезни Буйнова и вовсе стало шоком. Афишировать проблемы со здоровьем волевой и обаятельный артист никогда не торопился. Лишь спустя много лет в интервью одному из телеведущих на YouTube Буйнов сознался: вопреки представлениям, его диагноз не стал для него отправной точкой.

«Никто мне не говорил, что это конец, что все плохо и надо плакать. Во-первых, бывает хуже. Во-вторых, я, наверное, за что-то наказан. Судьбу мы делаем сами каждый день. Надо жить сегодня <…> Мы сами кузнецы своего счастья, мы сами можем себя настраивать конкретно на какое-то дело», — уверен он.

Самой первой, помимо звездного пациента, о диагнозе узнала третья супруга Буйнова. Именно она сутками дежурила у кровати мужа, оказывая ему всяческую поддержку. Та ситуация помогла музыканту в полной мере осознать, что в свое время, женившись, он сделал правильный выбор.

«Около двух месяцев были бок о бок. Лежала рядом на соседней койке в онкоцентре», — вспоминал он те сложные минуты.

Лечение артист принципиально проходил в отечественной клинике. От любых предложений лечиться в Европе Буйнов отказался, и дело было не только в медицине.

«Друзья предлагали взять самолет и улететь до Парижа или в Мюнхен. Сделать в Европе операцию. Но в этом плане я патриот. Я правда не хотел никуда. Все было сделано здесь, в родной стране. У нас серьезные доктора. Врачи и любимая жена помогли мне не умереть. Я там всех врачей смешил. Артисты к нам приезжали. Был только один пароль на проходной — „к Бую“. И всех сразу пропускали», — откровенничал он.

Болезнь не ушла?

После ремиссии, впрочем, поводов для отдыха и расслабления у Буйнова не прибавилось. В интервью артист сознался: на самом деле, его болезнь никуда не ушла. Из года в год музыкант вынужден делать «секретные уколы», которые не позволяют онкологии вернуться. Полноценно здоровый образ жизни артист тоже не сформировал, сознавшись: иногда он любит «согрешить», но старается этой возможностью не злоупотреблять.

«Со здоровьем так, что я о нем сегодня не думаю. Люблю только хирургию. Когда тебе что-то вырезали, значит, вылечили. Так было и остается. Считаю, что победил свой недуг. Диагноз мне поставили лет 18-20 назад. Есть секретный укол, я его делаю раз в полгода. Сделал — забыл», — сознался он.

О смерти музыкант откровенничать не любит, но и о «месте последнего пристанища» артист все же позаботился. Уже после интервью выяснилось, что Буйнов приобрел участок недалеко от деревни Анкудиново Новомосковского административного округа. В лучшие времена стоимость земли там доходила до 652 тысяч рублей для захоронения под гроб в зависимости от престижности участка.

Что сегодня известно о здоровье Буйнова?

В 2020 году певец не появился на фестивале «Славянский базар», а затем опубликовал фотографии из больницы. Выяснилось, что он перенес тяжелую операцию. Свой диагноз музыкант тогда не озвучил.

Уже спустя два года после той госпитализации, в январе 2022 года, Александр Буйнов получил перелом руки после падения с лестницы в своем загородном доме. По его словам, ситуация произошла «на ровном месте», когда он играл с собакой.

«Сломал руку. Поставили самодельную шину. Левая рука. Поскользнулся, на ровном месте, на лестнице, шел за собачкой. Вот и весь веселый репортаж», — делился артист.

С тех пор о самочувствии певца известно не так уж и много: Буйнов больше не ведет бурной гастрольной деятельности, «не жалует» светских мероприятий и бесконечных съемок. Повторных откровений о преодолении недуга артист также не позволял.

Ранее 5-tv.ru писал, как врач вынес Буйнову неутешительный вердикт.