Девятилетняя девочка пропала в Северодвинске

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

Читайте нас в: Дзен Новости

Ребенок ушел гулять 24 ноября, но так и не вернулся домой

Школьница пропала в небольшом городе Архангельской области — Северодвинске. Об этом сообщает поисково-спасательный отрад «Север» в своих социальных сетях.

Девятилетняя девочка по имени Полина ушла гулять 24 ноября, но домой так и не вернулась. Она была одета в красную шапку со стразами, куртку такого же цвета с помпонами. Также на ребенке были темные брюки, а на ногах розовые сапоги.

Из примет: среднего телосложения, светлые волосы до плеч, глаза голубые.

Лиц, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию или к самому поисково-спасательному отряду.

В начале ноября в Красноярске пропал 13-летний подросток, который является воспитанником детского дома. Сверстника заявил о намерении прогуляться, с собой взял самокат и исчез. К счастью, история закончилась благополучно. Беглеца нашли живым и невредимым.