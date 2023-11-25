Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Чтобы оказать себе или другому человеку адекватную первую помощь и не навредить здоровью еще сильнее, важно знать особенности и симптомы каждой травмы.

Зима — период усиленной работы травматологов. Виной тому лед, присыпанный свежим снегом и, как следствие, многочисленные падения. Падать больно всем, однако боль от ушиба, например, отличается от боли перелома. Чтобы до приезда врачей не усугубить ситуацию и оказать корректную первую помощь, важно различать симптомы.

Невролог Артем Родин рассказал об особенностях разных травм и предупредил: пока не прибыли специалисты, не стоит приступать к самостоятельному лечению — вправлять вывих, использовать мази, обезболивающие, разминать ушибленное место. Можно не только ввести в заблуждение врачей, но и сильно себе навредить. В случае травматичного падения лучше всего не двигаться и ждать бригаду скорой помощи. Но если вы оказались в экстренной ситуации, и нужно срочно определить перспективы, вот симптомы, на которые можно ориентироваться.

Перелом «хрустит»

Если перелом открытый, прислушиваться к собственным ощущениям нет нужды, все очевидно. Если закрытый, можно ошибиться и принять его за вывих или растяжение, что грозит крайне опасным: «Да сейчас я это колено сам поставлю на место». Во всех трех случаях будут отек, синюшность или покраснение, постепенно усиливающиеся. В чем разница: при вывихе конечность теряет подвижность, при переломе и растяжении может быть наоборот. При переломе со смещением конечность может стать короче, на месте смещения появится горячая и очень болезненная опухоль. Кроме того, перелом «хрустит» в зоне травмы при попытке опереться на пострадавшую руку или ногу, а боли поначалу может не быть. Все, что нужно сделать — зафиксировать в данном положении и обратиться в травмпункт.

Вывих нельзя вправлять

При вывихе невозможно пошевелить травмированной конечностью, больно сразу и сильно, даже при небольшом повреждении, тело интуитивно выбирает положение сустава при котором болевой синдром ослабевает. Сам сустав меняет форму, в сравнении с парным становится асимметричным.

«Основные рекомендации — обеспечить покой суставу, приложить холод, не стараться вправить вывих самостоятельно, а обратиться как можно быстрее в травмпункт к травматологу-ортопеду, так как застарелый вывих вправляется сложнее», — цитирует врача издание KP.RU.

Ушиб болит три часа

Перепутать ушиб с переломом довольно легко, особенно «неопытным». Разница в сценарии боли. После ушиба боль возникает тут же, примерно через три часа стихает. Отек появляется сразу, затем спадает и сменяется гематомой. Перелом же болит сильнее с каждым часом, самым мучительным будет второй день после травмы. Если кости целы, возможно, вы обойдетесь холодным компрессом и обезболивающим, но риск неверно определить серьезность ситуации слишком велик. Так что сильный ушиб — повод прямо сейчас обратиться в травмпункт. Лечение должен назначать только доктор.

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