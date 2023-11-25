Секс по последней моде: как изменились тренды в интимной сфере после распада СССР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Global Look Press; Личный архив Андрея Кульгавчука; 5-tv.ru

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Эксперт Евгений Кульгавчук рассказал о главном минусе раскрепостившей советских граждан сексуальной революции.

В СССР секса на телевидении не было, а теперь от него некуда скрыться — кроме ТВ есть соцсети, реклама, журналы, кино и так далее. Однако, как рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук, несмотря на интенсивную сексуализацию общества в последние 30 лет в связи с так называемой сексуальной революцией, разительно эта сфера не преобразилась. Сегодня эта часть жизни у большинства людей не так разнообразна, как можно вообразить. Всегда есть люди, которые трепетно следят за модой, и не могут надеть вещь из прошлого сезона, говорит эксперт, но большинство не обращают на это пристального внимания.

То же самое и с сексом. Как подчеркнул специалист, у мужчин есть склонность к стереотипизации поведения, в том числе сексуального, и женщины часто говорят на приеме, что все становится со временем предсказуемо и скучно, исчезают яркие эмоции, и именно поэтому у них дома так часто «болит голова». Но кое-какие перемены на любовном поприще все же произошли.

«Что касается видов сексуальной активности, можно сказать, что диапазон приемлемости (то, что допустимо в постели), конечно, стал несколько шире. Например, оральный секс стал более распространен по сравнению с эпохой СССР. Но эксперименты в различных сексуальных субкультурах в связи с попытками их популяризации через порнографию, интернет стали встречаться тоже чаще», — отмечает Кульгавчук.

По мнению эксперта, новые веяния моды в интимной сфере сложно назвать бесспорными достижениями. Ведь порой за промискуитетом, то есть беспорядочными половыми связями с разнообразными экспериментами, некоторые «потеряли способность любить». Нередко пациенты сексолога признаются, что будучи верными партнерами (мужьями и женами), начинают сомневаться в своем выборе. Не во второй половинке, а в своем решении принадлежать физически одному человеку. Людям кажется, что они упускают массу невероятных впечатлений, ограничиваясь постелью супруга. В итоге все больше измен, и разводов.

«В СССР же, может, меньше было таких искушенных людей в этих вопросах, но уважение вызывает больший процент людей, относящихся к этому глубже, то есть с любовью. Иными словами, в СССР секс — это были больше отношения, а после навязанной нам западной секс-революции– секс стал движениями», — полагает Евгений Александрович.

Часто при высмеивании строгих взглядов советских граждан вспоминается фраза «В СССР секса не было». При этом немногие знают, что это фраза вырвана из контекста, и в оригинале была произнесена так: «В СССР секса нет на телевидении». В постели он был, и любовь была, и проблемы в отношениях — все, как и сейчас. Современному любовнику, считает эксперт, важнее понять, что платоническая составляющая сексуальных отношений важнее изощренных техник и сексуальной моды. Это не значит, что эксперименты — от лукавого. Да, можно развивать и эту часть совместной жизни, но при условии, что не страдает сфера чувств. Так как движения без чувств, по опыту сексолога, рано или поздно становятся скучны и неинтересны.

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