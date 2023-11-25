Актриса Наталья Земцова верит в потусторонние силы и духов: «Я в этом убеждена»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость рассказала, как лично убедилась в существовании призраков.

Актриса Наталья Земцова, известная зрителям по сериалам «Восьмидесятые» и «Эпидемия», заявила, что верит в призраков и возможность общения с душами из потустороннего мира. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Кентервильское привидение». На мероприятии артистка появилась с сыном Иваном от музыканта Сергея Кристовского.

«Я верю, ч уже говорила, я очень сильно верю. Ну 100% какие-то души где-то ходят. Бывает же такое, когда что-то падает у тебя случайно — ну вообще не могло такого быть — или дома что-то пропадает. Иногда я чувствую, что кто-то есть рядом, кого я не вижу. Но 100% ты что-то чувствуешь, понятно, что это не только наш мир. Я, допустим, в этом убеждена, что это не только мы тут ходим, что явно есть какие-то энергии другие», — эмоционально объясняла Земцова.

Долгожданная премьера мультфильма «Кентервильское привидение» состоялась накануне в Москве, в кинотеатре «Художественный». Своих детей на мероприятие и просмотр привели такие звезды, как Гарик Харламов, Алина Буре, Елена Борщева, Янина Студилина, Лаура Джугелия и многие другие. В иностранной версии главных героев озвучили Хью Лори, Стивен Фрай, Фредди Хаймор, Имельда Стонтон и Эмили Кэри. В российской — Гарик Харламов, Милана Некрасова, Марина Федункив.

По сюжету, семья переезжает в старинный дом, где живет 300-летний призрак мистера Саймона. Он считает особняк своим, и прежде ему удавалось быстро прогонять нежелательных жильцов. Но в семье Отисов есть девочка, которая не боится привидений… О разработке проекта авторы идеи объявили еще в 2012 году, выпуск был запланирован на 2016-й. И только к концу 2023 года публика увидела долгожданную сказку. Интерес публики на премьере можно было оценить по столпотворению зрителей с детьми, фотографов, знаменитостей и журналистов.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Лолита Милявская рассказала о вере в потусторонние силы и помощи умерших родственников. Она на примерах показала, как происходит общение с предками и как они решают ее житейские проблемы.