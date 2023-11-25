Запад сдается: российские средства РЭБ сбивают с курса натовские ракеты

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Спонсоры киевского режима признают, что не выдерживают конкуренции с техникой ВС РФ.

Пока Украина просит у западных партнеров танки, истребители и ракеты, зарубежные военные эксперты размышляют о провалах в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Специалист из Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне Сет Джонс в интервью изданию The Economist отметил, что в течение многих лет Россия уделяла «огромное внимание» использованию своего военно-промышленного комплекса для производства и разработки «впечатляющего спектра средств РЭБ».

«Снаряды Excalibur с GPS-наведением внезапно начали уходить от цели из-за российских помех. Нечто подобное начало происходить с управляемыми бомбами JDAM-ER, которые Америка поставила ВВС Украины, а украинские ракеты дальнего действия GMLRS, запускаемые HIMARS, также начали промахиваться. В некоторых регионах большинство снарядов GMLRS сбиваются с пути», — сказано в материале.

Еще большее беспокойство Запада вызывает растущая способность российских систем РЭБ противостоять множеству дешевых дронов, которые Киев использует для самых разных задач: от разведки ударов по танкам или командным узлам. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются взять количеством, но их беспилотники в результате просто парят, пока не сядут батареи, а потом падают на землю.

Как подчеркивают авторы материала, ни повысить их устойчивость украинских беспилотников к помехам, ни наделить их искусственным интеллектом, позволяющим летать без живой связи с человеком-оператором, пока не представляется возможным, по крайней мере, для мини-дронов. Эксперты считают, что среди многих российских систем РЭБ особенно опасен для украинских дронов автомобильный «Шиповник-АЭРО», успешно работающий в радиусе десяти километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что главком ВСУ Валерий Залужный похвалил российских бойцов.