Все о пельменях: как выбрать, хранить и варить

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В Роскачестве дали рекомендации россиянам по выбору полуфабриката.

Пельмени — один из любимых полуфабрикатов россиян. В торговых сетях покупателю предлагается на выбор множество марок. На что нужно обратить особое внимание?

Не только на состав

Как рассказали «Известиям» в Роскачестве, нужно смотреть не только на состав, но и обратить внимание на то, что пельмени в упаковке не были слипшимися.

«Если они слиплись, это говорит о нарушении температуры и условий хранения, в том числе при транспортировании и реализации», — отметили эксперты.

Если же вы приходите в магазин с большим списком покупок, то пельмени следует укладывать в тележку в последнюю очередь. Ведь это замороженная продукция и за время вашего пребывания в супермаркете она может растаять, что не очень хорошо.

Как правильно хранить пельмени в холодильнике

Дома же хранить пельмени нужно в холодильнике при рекомендуемой на упаковке температуре. Кроме того, не стоит покупать этот полуфабрикат про запас.

«Обычно пельмени рекомендуется хранить при температуре не выше –10 градусов не более одного месяца или не более полугода при температуре не выше –18 градусов. Берите столько пельменей, сколько сможете съесть за месяц», — добавили в ведомстве.

Как правильно варить пельмени

Варить пельмени нужно в кипящей воде не менее десяти минут, чтобы убить опасные бактерии, поскольку высокая температура должна затронуть не только наружную часть, то есть теста, но и затронуть весь фарш внутри.

Недавно в Роскачестве заявили, что в пельменях ряда известных марок были обнаружены кишечная палочка, патогенные бактерии и не указанные в составе ингредиенты. Производителей уже проинформировали о нарушениях, потребовав все исправить. Но насколько опасно есть пельмени с патогенными бактериями? Ответ на этот вопрос читайте в нашем материале.