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Нередко через пару дней после близости женщины ощущают симптомы этого заболевания. Совпадение или повод для серьезного разговора с партнером?

Развитие цистита или уретрита после полового акта — распространенное явление, от этих заболеваний страдают женщины всех возрастов. Бытует мнение, что цистит в семейное ложе может «принести» муж. От любовницы. Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Ольга Уланкина рассказала журналистам портала «Доктор Питер» о причинах и симптомах недуга и отметила, что стопроцентного алиби мужчины не получат. Хотя однозначным доказательством измены ни мужской, ни женский цистит не является. Точную информацию в каждом конкретном случае может дать только доктор после диагностики.

«Говорить о чьей-либо измене можно только в том случае, если по результатам исследования причиной цистита стала инфекция, передаваемая половым путем (Заражение хламидиями, уреаплазмами, трихомонадами или гонококками, которые вызывают развитие гонореи. — Прим. ред.). И, естественно, если у второго полового партнера такой инфекции нет и не было ранее», — сказала Уланкина.

Цистит — это воспаление стенки мочевого пузыря. Развитие недуга могут спровоцировать бактерии, попавшие в мочевыделительную систему и достигшие слизистой мочевого пузыря, тогда он будет считаться инфекционным. В иных случаях причинами становятся урологический катетер, последствия приема некоторых медикаментов, камень или песок при мочекаменной болезни, лучевая терапия.

Из-за физиологических особенностей чаще циститом болеют женщины. Основные симптомы — боль внизу живота, частые и болезненные мочеиспускания. В 75% случаев виной всему условно-патогенная бактерия Esherichia coli. В норме она обитает в кишечнике, но из-за неправильной гигиены половых органов может попасть и в мочеиспускательный канал. Нередко цистит появляется из-за нарушения микрофлоры влагалища. А дисбактериоз вызывают те же проблемы с гигиеной, иммунитетом, гормонами или половые инфекции.

Еще один аргумент в пользу неверных мужчин — с сексуальной жизнью цистит связан не напрямую. Он может появиться и у девственников, если они редко меняют белье и прокладки, не моют руки после туалета. Но и близость является фактором риска. Вагинальный секс сразу после анального — прямой путь для бактерий из кишечника во влагалище и дальше. Если симптомы цистита возникают вскоре после полового акта, его называют посткоитальным. В этом случаи поводом может стать раздражение или повреждение мочеиспускательного канала и мочевого пузыря. Из-за неудобной позы, например.

Так или иначе при возникновении неприятных симптомов необходимо незамедлительно обращаться к врачу. Современная медицина быстро справляется с недугами различной сложности, а диагностика и лабораторные исследования отвечают даже на некоторые вопросы о личной жизни пациентов и их партнеров.

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