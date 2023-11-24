«Чтобы люди понимали»: на Украине готовят комплексный план мобилизации

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Владимир Зеленский назвал этот вопрос сложным и очень актуальным.

Президент Украины Владимир Зеленский сохранил у себя привычки из шоу-бизнеса что-то громко анонсировать. До этого он всему миру разрекламировал контрнаступление ВСУ, которое провалилось в пух и прах. Теперь он пообещал на следующей неделе раскрыть план по мобилизации. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», — сказал глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что он заслушал доклад, который связан с актуальными и сложными вопросами мобилизации, демобилизации и работой военкоматов. Он указал, что вопрос мобилизации сложный и очень актуальный для Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет делать президент Украины на фоне дестабилизации обстановки в стране. Он надеется, что США продолжат поддерживать Киев.