Просто и вкусно: ученые нашли полезную замену яйцам на завтрак

Фото: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich

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Именно первый прием пищи обеспечивает человека энергией на весь день, поэтому к выбору блюда нужно подходить более внимательно.

Тема здорового питания все чаще интересует человека. Оно и понятно, ведь жизнь в современном мире можно охарактеризовать одним словом — «спешка». На многие вещи порой не хватает времени, поэтому люди «экономят» его. Вместо полноценного обеда, например, быстро перекусывают фастфудом. И дальше по делам.

Но неспроста появилась пословица: «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу». Завтрак — важнейшая часть ежедневного рациона питания и залог отличного дня. Именно первый прием пищи обеспечивает человека энергией на весь день. Но здесь нужно учитывать и то, что вы именно едите с утра.

Чаще всего люди завтракают блюдами из яиц. Это практично и питательно. Оказывается, им есть замена, причем более полезная. И этот вариант позволит сэкономить время для других дел. Как пишет EASD, ученые из Германии установили, что альтернативой привычному продукту станут орехи.

Для исследования специалисты набрали добровольцев, которых разделили на две группы. В первой яйца заменили на орехи. Вторая же группа участников придерживалась своего обычного рациона питания.

Результаты исследования показали, что отказ от яиц сокращает риск развития болезней сердца, а еще диабета второго типа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ваш завтрак может рассказать о вас.