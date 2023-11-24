Убийство матери и подстава от подруги: как сложилась судьба звезды «Неотложки» Шубиной

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Актриса прошла через немало трудностей, но главной поддержкой для нее остается любимый супруг.

Заслуженная актриса России Маргарита Шубина широкую известность приобрела благодаря роли фельдшера Орловой в сериале «Неотложка». Но несмотря на съемки в картине про врачей, она чуть не угодила в психбольницу в трудный период жизни. Об этом сообщило издание KP.RU.

Личная жизнь

Кадр из х/ф «Отель „Эдем“», реж. Владимир Любомудров, 1991 г.

Хоть актриса часто играла одиноких женщин, но за экранами она смогла найти настоящую любовь. Шубина замужем за бывшим однокурсником по ГИТИСу Владиславом Сычом. Пара прожила вместе 17 лет, а потом решила обвенчаться.

Мужчина влюбил в себя Шубину своей молчаливостью, он казался ей загадочным человеком.

Как Шубина чуть не сошла с ума

Кадр из х/ф «На углу, у Патриарших», реж. Вадим Дербенев, 1995 г.

В конце 80-х маму актрисы убили с особой жестокостью в собственной квартире. Шубина очень тяжело перенесла эту утрату. Из-за пришествия она чуть не оказалась в психбольнице.

«Когда вошла, не увидела ничего страшного в квартире. Ни крови, ничего и никого, кроме своей мамы. Как потом оказалось, она потеряла два литра крови, но они были внутри», — признавалась актриса.

Это произошло, когда Шубиной было всего 22 года.

«Я решила сдаться в психдом. Я не могла входить в квартиру, спектакль сыграю, а домой идти не могу», — признавалась артистка.

В итоге Шубина продала квартиру.

Как Шубина живет сейчас

© РИА Новости / Максим Блинов

В 2017 году с актрисой произошел несчастный случай. У себя дома она упала на стеклянную дверь и сильно порезала ногу. Пришлось делать операцию.

А в 2023-м она получила нож в спину от близкого человека. В переносном, конечно, смысле. Подруга с сыном украли 11 миллионов рублей у Шубиной. Артистка отдала им деньги на хранение, когда уезжала по делам.

«Приехала к ней, чтобы забрать свое, но узнала, что денег нет — якобы сын Ирины нашел их и потратил все на свои нужды», — рассказывала актриса.

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