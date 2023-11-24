В отношении певца Шарлота возбудили три уголовных дела

Фото: 5-tv.ru

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Артиста обвиняют в реабилитации нацизма. В чем еще он провинился?

Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил три уголовных дела в отношении певца Шарлота. Его обвиняют в реабилитации нацизма и в оскорблении чувств верующих. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegam-канале.

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела», — сообщила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что оскандалившийся в России певец Шарлот в разговоре с пранкерами согласился сбежать на Украину в чемодане. На чистую воду его вывели блогеры Вован, Лексус и пародист Макс Комикадзе, который примерил на себя образ президента Украины Владимира Зеленского.

Сначала Шарлот был уверен, что разговаривает с неким Глебом Шендерманом, якобы ответственным за культурную жизнь Украины. Певец пожаловался на свою «недооцененность» в России и изъявил желание «влиться в украинскую культуру».