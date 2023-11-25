🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться представителям зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 25 ноября, Луна в Тельце — период подходит для планирования прибыли, для решения финансовых вопросов. В этот день необходимо укреплять свое социальное и материальное положение, делать капиталовложения. Можно использовать это время для покупки красивых или прочных, надежных вещей для длительного использования, например, мебель, недвижимость.

♈ Овны

Приступайте к важным делам как можно раньше. Именно утро будет особенно плодотворным и интересным временем, даст шанс быстро справиться со сложными делами, успешно провести важные переговоры.

Позже наступит более сложный период. Во-первых, вам придется решать несколько вопросов сразу, и не так-то просто будет ничего не забыть и не перепутать. Во-вторых, окружающим не всегда будет понятно, почему вы действуете так, а не иначе, и придется, сдерживая раздражение, снова и снова объяснять то, что кажется очевидным.

Космический совет: озвучьте свои потребности.

♉ Тельцы

День принесет какие-то неожиданные новости или события, из-за которых нужно будет изменить планы. Нельзя сказать, что это всерьез огорчит вас, но несколько неприятных моментов пережить придется. Чем раньше вы возьмете себя в руки, тем быстрее увидите новые возможности, которыми захочется воспользоваться.

Будет возможность побывать на каких-то интересных мероприятиях, пообщаться с людьми, разделяющими ваши увлечения. Не исключено знакомство, которое положит начало долгой дружбе или красивой романтической истории.

Космический совет: не стесняйтесь проявлять свои чувства.

♊ Близнецы

День принесет немало забот. Дел может неожиданно оказаться гораздо больше, чем вы ожидали: появятся какие-то срочные задачи, вопросы, требующие немедленного решения. Найдутся желающие помочь, но самые важные решения вам все же нужно будет принять самостоятельно.

Работа с документами, составление отчетов, официальных писем и запросов в государственные организации потребует больше усилий, чем обычно. Зато с делами, требующими творческого подхода, вы справитесь отлично. Ваши успехи не останутся незамеченными: вы наверняка услышите немало приятных слов.

Космический совет: приготовьтесь выйти из зоны комфорта.

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♋ Раки

Ситуации этого дня могут склонить вас на нестандартные поступки и необычные решения. В этот момент нужно обязательно прислушиваться к внутреннему…

Космический совет: ваша уязвимость не делает вас слабыми.

♌ Львы

Можно сделать много полезного, и это не потребует серьезных усилий. Сегодня вы отлично справитесь практически со всем, за что возьметесь. Если, конечно, это будет вам интересно. В противном случае вы, заскучав, можете бросить начатое на полпути, а потом пожалеть об этом.

Космический совет: примите все стороны жизни.

♍ Девы

Не отказывайтесь от помощи, если ее предлагают старые знакомые. Так вы гораздо быстрее добьетесь успеха, сделаете даже больше, чем планировали. День подойдет для того, чтобы укрепить деловые связи. Не исключены предложения о работе. Некоторые Девы смогут заняться именно тем, чем давно интересовались.

Сегодня вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих. Не исключено, что придется вмешиваться в чужие дела. Тут вы постараетесь повести себя максимально тактично и деликатно, чтобы никого не обидеть.

Космический совет: не переживайте из-за неудач.

♎ Весы

Сохранять спокойствие вам сегодня будет труднее, чем обычно. Напряженных моментов будет немало, и не всегда удастся совладать с эмоциями. Но все же постарайтесь не горячиться. Изменить ситуацию к лучшему будет гораздо проще Весам, которые не станут принимать поспешных решений, постараются собрать побольше информации, посоветуются с людьми, которым доверяют.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций и перегрузок. Если есть возможность отвлечься от дел и немного отдохнуть, стоит поступить именно так. Смените обстановку — это наверняка вдохновит вас.

Космический совет: получайте удовольствие ото всего.

♏ Скорпионы

День будет насыщенным и интересным. Вы не пожалеете, если сегодня возьметесь за то, что долго откладывали, считая слишком сложным. Не всегда получится действовать по плану, но ваши импровизации окажутся удачными, а эксперименты принесут даже лучшие плоды, чем можно было ожидать.

Благодаря вашим усилиям решатся какие-то семейные проблемы, а дорогие вам люди перестанут ссориться из-за пустяков. Вторая половина дня подойдет для встречи с любимым человеком: она порадует вас обоих.

Космический совет: отпустите обиды прошлого.

♐ Стрельцы

Вряд ли удастся сосредоточиться на чем-то одном: слишком много разных задач требует внимания. Вы со всем отлично справитесь, но порой будет нелегко. Заметно усложнят дело люди, которые попытаются помочь вам советами. Чем меньше вы их будете слушать, тем быстрее добьетесь нужного результата.

Космический совет: не позволяйте нарушать ваши границы.

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♑ Козероги

День принесет много важных разговоров. Будьте готовы внимательно выслушать самых разных людей, в том числе тех, чье мнение раньше не было вам интересно. Полезную информацию можно будет получить из самых удивительных источников, да и хорошие советы порой дают те, от кого вы их не ожидали.

Полезно будет побывать на каких-то профессиональных мероприятиях: тут могут завязаться знакомства, которые вскоре вам пригодятся. Но и от встречи с друзьями отказываться не стоит, поскольку вас ждут очень яркие впечатления.

Космический совет: вдохните радость, любовь и силу.

♒ Водолеи

День отлично подойдет для важных встреч. Вы сможете убедить в своей правоте тех, кто всегда был уверен в собственной, а недавних соперников превратить в союзников. К вашему мнению прислушаются очень влиятельные люди, и это поможет в решении рабочих вопросов. Не исключены предложения о сотрудничестве, которые откроют перед вами новые горизонты.

Космический совет: вам нужна перезагрузка.

♊ Рыбы

Старайтесь не нервничать по пустякам. Сегодня вы будете особенно впечатлительными, поэтому даже мелкие неприятности, чьи-то критические замечания или неожиданно возникшие дела могут испортить настроение. Подумайте, чем вы могли бы себя порадовать, и обязательно найдите время для занятий, которые вас вдохновляют.

Космический совет: у вас может быть все, что вы захотите.

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