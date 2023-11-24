Не загоняйте себя в рамки: прогноз Таро на неделю с 27 ноября по 3 декабря

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Карты советуют не поддаваться эмоциям в блажащие дни. О чем еще следует знать?

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 27 ноября по 3 декабря.

Основная энергия недели с 27 ноября по 3 декабря (Карта Таро — Восьмерка Мечей)

5-tv.ru

Восьмерка Мечей не самая приятная карта. Она говорит о том, что неделя будет напряженной. Но отчаиваться не стоит. Верьте в чудо. Если податься всеобщему накалу, то эти восемь мечей нанесут удар и полностью обложат напряженного человека. Поэтому не стоит загонять себя в рамки и создавать дополнительный повод для срыва. Просто остановитесь и выдохните.

Прогноз финансов недели с 27 ноября по 3 декабря (Карта Таро — Рыцарь Чаш)

5-tv.ru

Эта карта говорит о движении. Значит к деньгам надо идти, причем делать это нужно с легкость и любовью в сердце. И опять же, нельзя загонять себя в рамки. С деньгами нужно чувствовать свободу и уверенность.

Личная жизнь на неделю с 27 ноября по 3 декабря (Карта Таро — Королева Чаш)

5-tv.ru

Эта карта может быть истеричной. Поэтому в такую неделю нужно оставаться в эмоционально стабильном состоянии. Но это не повод отказываться от своих ощущений вовсе. Неделя будет идеальной для того, чтобы показать свои чувства.

Совет на неделю с 27 ноября по 3 декабря (Карта Таро — Четверка Пентаклей)

5-tv.ru

Это прекрасная карта. В эту неделю нужно накопить ресурсы, силы, деньги, чтобы фундаментально утвердиться. Нужно привести все к балансу, даже если вы находитесь в замедленном состоянии.

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