Власти Эстонии оценили готовность к полному закрытию границ с Россией

Фото, видео: 5-tv.ru

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В пунктах пропуска усилены меры безопасности, там заметно оживление.

Последовать примеру Финляндии обещали и эстонские власти, если поток беженецев окажется на их границе. В пунктах пропуска усилены меры безопасности, там заметно оживление.

На погранпереход в Нарве даже лично приехал президент балтийской страны, чтобы оценить готовность полностью перекрыть движение. Какой выбор сделает Таллин — мнения услышал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Мы в Ивангороде — через 100 метров Нарва, по мосту ходят люди и ездит транспорт, КПП работает в штатном режиме. Стремление властей Эстонии это перекрыть не понятно ни с той, ни с этой стороны.

На нашем берегу все спокойно, а вот на эстонском — заметная активность. В Нарву впревые за долгое время приехала делегация во главе с президентом.

«За неделю полицейские развернули на границе 30 иностранцев с Ближнего Востока и Африки, у которых не было оснований для въезда в Эстонию. Сейчас мы имеем дело с миграционной атакой малой интенсивности, поскольку в обычной ситуации Российская Федерация не пропускает через свою границу людей без необходимых документов», — говорит премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Вот только ни наша съемочная группа, ни жители Ивангорода этих пресловутых мигрантов не заметили. Тем не менее, Эстония готова повесить на границе замок.

«Мы готовы закрыть границу, но мы не будем этого делать просто так — Эстония не настолько слаба, что мы не сможем разобраться с несколькими десятками мигрантов у себя на границе. Если закрыть границу сейчас, то это будет непропорциональной мерой. И мы скорее покажем нашу слабость своим врагам, покажем нашу неуверенность своим партнерам, и кроме того, можем вселить страх в наше общество», — отмечает глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.

Хотя чего могут испугаться люди, которые на приграничных территориях десятилетиями живут на две страны.

«Раньше автобус ходил, у всех родственники с обеих сторон. Отношения с простыми эстонцами нормальные, никакой злобы», — делится водитель по имени Вячеслав.

Перейти границу здесь — как до ближайшего магазина дойти. Хоть несколько раз в день.

Для этих людей уже давно нет разделения — что здесь свои, а там чужие. Только Таллин перестраховался — установил бетонные заграждения и колючую проволоку на всякий случай.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия пригрозила ограничить прием заявок на убежище.