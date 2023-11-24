В Литве призвали лишить гражданства балерину Илзе Лиепу

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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С чем связано такое требование литовского МВД? Известно, что балтийская страна считает спортсменку угрозой. Но почему?

Балерину Илзе Лиепу могут лишить литовского гражданства. С такой инициативой выступила глава МВД Агне Билотайте, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Известно, что глава МВД подготовила обращение к президенту Литвы Гитанасу Науседе, в котором попросила рассмотреть возможность лишения гражданства балерины из-за действий и публичных заявлений, которые угрожают интересам безопасности балтийской республики.

Предварительно, причиной стало интервью Лиепы, в котором она поддержала спецоперацию России на Украине и действия Владимира Путина.

Балерина Илзе Лиепа сегодня имеет оба гражданства — литовское и российское.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илзе Лиепа ответила литовскими властям, которые намерены лишить ее гражданства. Она призналась в любви России и заявила, что не изменит свою позицию.