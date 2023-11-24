Пункты пропуска на границах России и ЕС: как пройти и где проехать

Виктория Андреева 34 0

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Зарембо; 5-tv.ru

Иностранные власти продолжают поддерживать антироссийские санкции. Есть ли шансы у туристов попасть за границу прямо сейчас?

Россия имеет несколько контрольно-пропускных пунктов на границах со странами Европы. Туристам при путешествии стоит это учитывать. Вот их полный список.

На северо-западе наша страна соседствует с Норвегией и Финляндией.

На западе — с Польшей и Литвой, Эстонией, Латвией.

Пересечь границу Норвегии можно через единственный пункт пропуска — Борисоглебск («Стурскуг»).

КПП на границе с Финляндией:

  • Лотта («Райя-Йоосеппи»)
  • Салла («Келлоселькя»)
  • Суоперя («Куусамо»)
  • Люття («Вартиус»)
  • Ниирала («Вяртсиля»)
  • Париккала («Сювяоро»)
  • Светогорск («Иматра»)
  • Брусничное («Нуйямаа»)
  • Торфяновка («Ваалимаа»)

КПП на границе с Польшей:

  • Мамоново-1 («Гроново»)
  • Мамоново-2 («Гжехотки»)
  • Багратионовск («Безледы»)
  • Гусев («Голдап»)

Пункты пропуска на границе с Литвой:

  • Морское («Нида»)
  • Советск («Панемуне»)
  • Пограничный («Рамонишкяй»)
  • Чернышевское («Кибартай»)

КПП на границе с Эстонией:

  • Ивангород («Нарва»)
  • Куничина Гора («Койдула»)
  • Шумилкино («Лухамаа»)

КПП на границе с Латвией:

  • Брунишево («Педедзе»)
  • Лудонка («Виентули»)
  • Убылинка («Гребнева»)
  • Бурачки («Терехово»)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия пригрозила ограничить прием заявок на убежище.

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