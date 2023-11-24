Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка встречалась со многими знаменитостями. Но с какими именно и что стало причиной разрыва?

Российской актрисе Светлане Светиковой сегодня, 24 ноября, исполнилось 40 лет. За свою жизнь она часто строила отношения со звездами шоу-бизнеса. Но с кем именно и что стало причиной разрыва?

Гарик Харламов

© РИА Новости / Евгений Одиноков

Юморист стал первой любовью актрисы. Но на момент романа Светиковой было всего 17 лет. А Харламов только начинал свой путь в качестве юмориста. Тогда он был обычным КВНщиком.

Такой выбор актрисы не одобряли ее родители. И одна из ссор закончилась скандалом. Будущая звезда переехала к Харламову. Она не виделась с папой и мамой несколько месяцев. Родители говорили дочери, что у них болят сердца от ситуации. И из-за вмешательства старшего поколения актриса была вынуждена расстаться с комиком.

Но есть вероятность, что тайна разрыва кроется не только в требованиях родителей. Об этом рассказывал Харламов своей второй жене Юлии Лещенко.

«Измена — это предательство. Я никогда не смог бы причинить человеку такую боль, которую тогда испытал», — говорил юморист.

Андрей Чадов

© РИА Новости / Григорий Сысоев

Еще одной медийной личностью, с которой встречалась Светикова, был актер Андрей Чадов.

Артистка признавалась, что она безумно сильно любила Чадова, а он ее. Они прожили вместе пять лет. Но к паре всегда лезли посторонние люди, которые точно не желали им добора. Эти люди ссорили влюбленных и заставляли ревновать их ревновать друг друга.

Тото Кутуньо

www.cloballookpress.com / Victor Dmitriev

За артисткой также ухаживал итальянский певец Тото Кутуньо. Распространялись слухи, что он даже сделал предложение Светиковой. Он просил ее остаться с ним в Италии. Однако, видимо, им не суждено было быть вместе.

Алексей Полищук

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

В итоге актриса нашла счастье с ледовым акробатом Алексеем Полищуком. И в этому случае даже родители не были против. Спортсмен сразу им понравился. Но вот самой Светиковой мужчина приглянулся только со временем.

Когда Полищук улетел на гастроли за границу, Светекова позвонила ему по видеосвязи и призналась в любви.

На публике пара появилась только тогда, когда актриса была полностью уверена в своих чувствах. А в 2013 у них родился сын Михаил, а через четыре года дочь Кристина.

В итоге сейчас вектор внимания актрисы устремлен исключительно на семью. Но периодически Светикова возвращается к творчеству. Ведь без него она не может жить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светикова раскрыла детали романа с Кутуньо.