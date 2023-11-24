РФПИ подписал соглашение по платформе для внедрения Искусственного Интеллекта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

Какое будущее нас ждет? На что повлияют инновационные технологии?

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с Университетом ИТМО. Оно позволит российским компаниям быстро внедрять технологии на основе искусственного интеллекта. Такое заявление сегодня сделал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы подписали очень важное соглашение с институтом ИТМО по платформе, которое позволит многим компаниям очень быстро внедрять решения по ИИ», — сообщил гендиректор РФПИ на полях конференции AI Journey — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Центре международной торговли.

Дмитриев объяснил, что у ИТМО фактически есть на 95% готовый продукт, компаниям нужно будет лишь настроить его в зависимости от специфики своей деятельности.

«Это очень важно, это позволит многим российским промышленным предприятиям гораздо быстрее и легче без инвестиций в инфраструктуру запускать решения ИИ», — отметил Дмитриев.

РФПИ также помогает другим российским компаниям с решениями по искусственному интеллекту выходить на внутренние рынки. Так, многие фирмы при поддержке РФПИ выходят на рынки Азии и Ближнего Востока.

«Решения отечественных компаний в сфере искусственного интеллекта крайне востребованы и являются одними из лучших в мире», — подчеркнул Дмитриев.

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