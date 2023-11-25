От хлеба до мяса: на сколько подорожали продукты в России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Рост цен на еду в основном вызван инфляцией. Во сколько теперь обходится обычная продуктовая корзина?

Из-за инфляции цены на популярные продукты выросли в цене. Следовательно, и средний чек в супермаркетах увеличился. Сайт 5-tv.ru сделал подборку самых популярных позиций в продуктовых торговых сетях и узнал, на сколько поднялись цены.

Средние потребительские цены указаны по данным Росстата по состоянию на 20 ноября 2023 года.

Хлеб

www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Цена хлеба из ржаной муки, согласно данным Росстата в ноябре 2023 в среднем вырос до 74, 21 рубля. В конце августа он стоил около 62 рублей.

К слову, белый хлеб тоже подорожал. По состоянию на 20 ноября он стоит в среднем 89, 67 рублей. В конце лета его средняя стоимость составляла 86, 26 рублей.

Яйца

www.globallookpress.com / Mauro Akin Nassor

Куриные яйца достигли 107 рублей. Их стоимость значительно увеличилась за два месяца. В конце августа их можно было купить за примерно 80 рублей.

Молочная продукция

www.globallookpress.com / Stefan Klein

Питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5 — 3,2% жирности обойдется россиянину в среднем за 74, 49 рубля. С лета стоимость этого напитка поднялась примерно на один рубль. А вот стерилизованное молоко стоит дороже — 94 рубля.

Курица

© РИА Новости / Алексей Даничев

По данным Росстата, за килограмм мяса птицы в ноябре придется отдать в среднем 232 рублей. В конце августа курятина стоила гораздо дешевле — 205 рублей.

Президент РФ Владимир Путин также отмечал ранее, что мясо птицы выросло с начала года больше, чем на 27%.

Путин заинтересовался ростом цен на птицу: «Чего курятина так подорожала?»

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что ведомство занимается этим вопросом. И цены на курятину постепенно снижаются.

Макароны

www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Макаронные изделия в ноябре стоят в среднем 108 рублей, за килограмм. С конца лета цена на этот продукт не изменилась.

Гречка

www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Килограмм гречки стоит в среднем 89 рублей. В конце лета около 88. Так что разница в цене увеличилась несущественно.

Сахар

www.globallookpress.com / Melissa Erichsen

Килограмм сахара по состоянию на 20 ноября обойдется в 73, 83 рубля. Два месяца назад килограмм «песка» стоил дороже 76 рублей.

Кофе

www.globallookpress.com / dbn

Цена на капсульный и зерновой кофе сильно выросла по сравнению с прошлым годом. Она увеличилась примерно на 27%. В сентябре средняя цена напитка составляет 390 рублей. Еще в прошлом году он стоил 218 рублей. Об этом сообщило издание Forbes.

Это связано с многими факторами. Но основной заключается в том, что один из главных поставщиков кофе — Вьетнам, собрал в этом году очень плохой зерновой урожай. Также выросла стоимость логистики.

Бананы

www.globallookpress.com / Tom Schneider

Килограмм бананов обойдется в среднем на 145 рублей. За два месяца цена на них выросла примерно на 35 рублей.

Картофель

www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Картофель подешевел. Сейчас килограмм можно приобрести в среднем за 27,57 рубля. А в конце августа он стоил 37, 62 рубля.

Овощи

www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl

Огурцы сейчас стоят почти 135 рублей за килограмм. В конце августа — 94 рубля. Помидоры сейчас стоят почти 208 рублей за килограмм. А два месяца назад — около 115. Такой скачок цен понятен, кончился сезон.

Сметана

© РИА Новости / Павел Лисицын

Килограмм сметаны в ноябре обойдется в среднем за 279 рублей. В августе его стоимость находилась на уровне 276, 84 рублей.

Масло

www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

Килограмм сливочного масла по состоянию на 20 ноября около 846 рублей. В конце лета продукт стоил на 26 рублей меньше.

Говядина

www.globallookpress.com / Karl Newedel

За килограмм говядины (кроме бескостного мяса) придется отдать в среднем 514 рублей. За два месяца цена выросла на 16 рублей.

Свинина

www.globallookpress.com / Karl Newedel

Свинина тоже немного подорожала. Килограмм этого мяса (кроме бескостного) стоит в среднем 344 рубля. В конце лета — 327 рублей.

Колбаса

www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Полукопченая и вареная колбасы тоже подросли в цене. Если килограмм этого продукта стоил в среднем 604 рубля, то теперь 634.

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