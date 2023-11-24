В Херсонской области отменили режим ЧС, введенный из-за подрыва Каховской ГЭС

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Из-за разрушения плотины станции в июне были затоплены 23 населенных пункта. Сегодня полностью освобождены от воды 22 поселения.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный на территории Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС, отменен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, который привел к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

В результате ЧП, напомнил Сальдо, под водой оказались 23 населенных пункта, 22 из которых сегодня полностью высушены. От последствий произошедшего скончались 59 человек, более 175 были госпитализированы, а около девяти тысяч эвакуированы.

«Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена», — добавил Сальдо.

Так, в регионе осушены улицы и здания, убран мусор и проведена санитарная обработка. Кроме того, власти восстановили связь, подачу газа, воды и электричества, а также пробурили новые артезианские скважины. Немало важно и то, что в Херсонской области не допустили распространение эпидемий и эпизоотий.

Пострадавшим и родственникам погибших выплатили суммарно более 185 миллионов рублей.

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