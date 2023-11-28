Роналду и девушки с «сюрпризом»: ТОП-20 громких секс-скандалов в мировом спорте

Фото: www.globallookpress.com / Anton Zaitsev

Читайте нас в: Дзен Новости

От безобидных курьезов до страшных издевательств над людьми.

Спорт всегда был одним из главных интересов человека. Однако привлекает внимание он не только атлетическим азартом, но и интимной жизнью спортсменов, которая постоянно дает о себе знать то тут, то там. 5-tv.ru решил вспомнить 20 самых громких сексуальных скандалов в спорте.

Модель Ивана Кнолль на Чемпионате Мира 2022 в Катаре

Начать стоит с прошлогоднего Чемпионата Мира по футболу, который прошел в Катаре. Перед началом спортивного события власти страны огласили список правил поведения в стране. В нем было сказано, что женщины должны одеваться скромно и носить свободную одежду, которая прикрывает плечи, колени, грудь и шею. Также туристкам категорически запрещалось появляться на публике в рубашках без рукавов, коротких платьях и юбках с топами.

Первой это правило нарушила хорватская модель Ивана Кнолль, которая обладает настолько пышными формами, что даже взявшиеся было возмущаться жители страны быстро сменили гнев на милость. Ивана появлялась на матчах в невероятно откровенных обтягивающих и открытых костюмах, которые возмущали мусульманских болельщиков по всему миру. Если верить слухам, девушкой даже собиралась заняться местная полиция, однако позже всем стало очевидно, что горячей моделью восхищаются даже жители Катара.

Ивана Кнолль. www.globallookpress.com / IMAGOULMER

Интернет-развратница Астрид Ветт неудачно пыталась подражать Иване

Британская модель OnlyFans (сайт по продаже откровенного контента — Прим. ред.) Астрид Ветт решила запрыгнуть на поезд популярности Иваны и тоже появилась на матче в провокационном виде: на девушке был надет купальник. Несмотря на то, что Кнолль пришлась болельщикам по вкусу, Астрид подверглась жестокой критике и даже угрозам. Ей угрожали убийством и закидыванием камнями, поэтому неудачливая провокаторша больше не заявляла о себе до конца ЧМ.

Аргентинка показала грудь во время финала ЧМ в Катаре

Во время решающего матча всего чемпионата на поле выбежала безымянная фанатка из Аргентины, которая без стеснения сорвала с себя одежду и продемонстрировала миллионам зрителей по всему миру свою грудь. Возможно именно это придало уверенности сборной Аргентины, которая впервые за 36 лет стала победителями Чемпионата Мира. Саму же девушку довольно оперативно удалили с поля.

Нападающий сборной Сербии спал с женой вратаря

Сборная Сербии вылетела из соревнования еще на групповом этапе. По слухам, это было связано с разладом в команде, причиной которому стал любовный треугольник между нападающим Душаном Влаховичем, вратарем Предрагом Райковичем и женой последнего. Фанаты предполагают, что именно из-за этого Душан оказался на скамейке запасных, а сборная с треском вылетела из чемпионата.

Футболист сборной Португалии повторил судьбу Дзюбы

Нападающий «Бефики» Гонсалу Рамуш оказался в центре скандала прямо во время 1/8 финала ЧМ 2022. В соцсетях появилось видео, на котором молодое дарование трогает себя в гостиничном номере. Ролик провисел на страничке Рамуша всего несколько минут, однако интернет помнит все, поэтому перезаливы кадров с футболистом буквально взорвали интернет.

Футболиста «Сельты» могут посадить на 4 года за попытку изнасилования

В 2017 году нападающий «Сельты» Санти Мина застукал своего друга футболиста «Ибицы» Давида Голдара с девушкой, которая сразу пришлась по вкусу молодому человеку. Он предложил ей уединиться, на что та ответила отказом, после чего Мина попытался принудить ее к этому. Футболист не остался безнаказанным — девушка отсудила у него 50 тысяч евро, судебный запрет на приближение Санти к ней ближе, чем на 500 метров и четырем годам тюрьмы. Молодой человек пол на апелляцию и сбежал в Саудовскую Аравию, однако о карьере в большом футболе он уже может забыть.

Мауро Икарди простил измены жены

В 2012 году нападающий «Сампдории» Мауро Икарди увел жену у своего друга и одноклубника Макси Лопеса. Очевидно, что отношения с такой неблагонадежной девушкой не задались, однако Мауро был готов на все, чтобы не расставаться с любимой, для чего даже переписал все свои доходы и активы на возлюбленную. Но это не помогло, и она изменила ему сначала с телохранителем, потом с каким-то незнакомцем, а потом с рэпером L-Gante. Однако даже несмотря на такое отношение к себе, Икарди стерпел все выкрутасы девушки и каким-то образом снова сошелся с ней, простив все измены.

Мауро Икарди. www.globallookpress.com / Tom Weller

Мейсон Гринвуд избил и изнасиловал свою девушку

Футболист из «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд в 2022 году стал обвиняемым по делу о физическом и сексуальном насилии. Его девушка Гарриет Робсон выложила в соцсети фото с жуткими следами избиений, а также записи того, как Гринвуд оскорбляет ее, а после насилует. После такого скандала футболиста выкинули из команды, а сейчас он ожидает решения суда, хоть и находится на свободе под залогом.

Мейсон Гринвуд. www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso

Робиньо и групповое изнасилование в 2013

Знаменитый бразильский футболист, игравший за «Реал», «Милан» и «Манчестер Сити» 23 ноября 2017 года был признан виновным и приговорен к 9 годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании в далеком 2013 году. Жертвой футболиста и его друзей стала молодая албанка. Несмотря на отказ Робиньо принимать вину, суд вынес свой приговор. Спасло спортсмена только то, что власти Бразилии не стали выдавать его Италии, для заключения под стражу, так что по сути преступник остался безнаказанным.

Мансини изнасиловал модель

Известный, как «Пятка Бога» футболист Мансини всегда отличался неуемным нравом, однако верхом его безнаказанности стало дело об изнасиловании модели. В 2011 году суд приговорил спортсмена к 32 месяцам тюрьмы, однако, как и в случае с Робиньо, его спасло то, что он не находился в Италии на момент вынесения приговора.

Эдуард Стрельцов в 1958 изнасиловал 20-летнюю Марину Лебедеву

Не обходилось без резонансных скандалов и в СССР. Игрок за «Торпедо», участник Чемпионата Мира 1958 года в Швеции Эдуард Стрельцов стремительно шел по карьерной лестнице, однако его большим мечтам не суждено было сбыться. В 20 лет он был арестован с двумя другими футболистами Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым по обвинению в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой. Несмотря на неоднозначность и спорность дела, молодые люди все равно были наказаны и отправлены за решетку. Футболист провел в тюрьме 5 лет, а в 1965 году смог вернуться в футбол. Несмотря на длительный перерыв, Эдуард вместе с клубом «Торпедо» выиграл чемпионат, а позже смог пробиться в сборную.

Эдуард Стрельцов. © РИА Новости / Юрий Сомов

Кайл Уокер и зоофилия

В 2015 году в сети появилось скандальное видео. На нем девушка занимается извращениями с собакой. В девушке быстро узнали возлюбленную Уокера, а в операторе ролика заподозрили самого футболиста. Сам спортсмен отрицает свою причастность к созданию скандального видео, а к делу даже были привлечены его адвокаты.

Кайл Уокер. www.globallookpress.com / Maurizio Borsari

Адам Джонсон и связи с ребенком

Игрок «Сандерленда» Адам Джонсон оказался в центре скандала из-за сексуальных связей с 15-летней фанаткой. Спортсмен признался только в поцелуях с несовершеннолетней, в то время, как потерпевшая обвиняет футболиста в более развратных действиях. Следствие выяснило, что, судя по поисковым запросам Адама, он интересовался возрастом согласия в Великобритании, что наталкивает на нехорошие мысли. 24 марта 2016 года Джонсона приговорили к шести годам тюрьмы, от которых он не смог отвертеться. Как сообщается, за решеткой он получает постоянные угрозы расправы со стороны других заключенных.

Адам Джонсон. www.globallookpress.com / Andrew Mccaren

Роналду привел к себе девушек с подвохом

Легенда современного футбола Криштиану Роналду в 2008 году попал в нелепый и постыдный случай. В одном из клубов Рио-де-Жанейро он познакомился с тремя девушками легкого поведения, после чего пригласил всех троих красоток к себе в номер. Однако, когда нанятые проститутки разделись — оказалось, что это вовсе не девушки, а переодетые мужчины. Футболист пытался заплатить обманщикам за молчание, однако те попросили слишком большую сумму. Роналду отказался, его похождения стали достоянием общественности, а сам невезучий спортсмен назвал решение пригласить к себе проституток — худшим решением в его жизни.

Криштиану Роналду. www.globallookpress.com / IMAGO Maciej Rogowski

Однополые связи в латвийских юношеских командах

В августе 2023 года в Сеть утекло видео, на котором было запечатлено, как баскетболисты из Латвии занимаются однополым сексом. Самым скандальным в этом видео является то, что спортсменам нет даже 15 лет. По факту произошедшего было инициировано расследование, однако, судя по всему, такие случаи в латвийском спорте не редкость. Незадолго до скандала с баскетболистами, похожая ситуация произошла с юношеской командой по флорболу (хоккей в зале). В интернете снова оказалось видео, на котором два спортсмена, в этот раз флорболиста, запечатлены во время интимной близости. Один из них был совершеннолетним, в то время, как другому не исполнилось 16 лет. Совершеннолетний флорболист был арестован и заключен под стражу.

Врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар домогался до 140 девушек

В 2017 году олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Маккайла Мароуни призналась общественности, что врач сборной США Ларри Нассар совершил по отношению к ней преступления сексуального характера. После признания экс-спортсменки, одно за другим стали появляться все новые и новые обвинения в адрес мужчины. В сокрытии преступлений была замешана сама Федерация гимнастики США, которая платила огромные деньги потерпевшим за их молчание, или же просто угрожала девушкам. В результате разгоревшегося скандала оказалось, что Ларри за долгие годы надругался как минимум над 140 девушками и одним молодым человеком. Дома у Нассара полиция обнаружила коллекцию детской порнографии. Насильник был приговорен более, чем к 100 годам тюремного заключения, а глава Национального олимпийского комитета США подал в отставку.

Тренер Энди Кинг 30 лет вступал в связь с подопечными

В 2010 году мир потрясла история тренера по плаванию Эндрю Кинга, который на протяжении более, чем 30 лет занимался сексом со своими подчиненными. В результате этого, 14-летняя спортсменка забеременела и была вынуждена сделать аборт. Кинг был приговорен к 40 годам тюрьмы, а его дело послужило толчком для большого количества разбирательств против почти 150 тренеров. В результате, боле 100 из них были отстранены от тренерской деятельности.

Тренер Джерри Сандански из Университета Пенсильвании вступал в связь с как минимум 10 студентами-парнями

Еще один секс-скандал произошел в Университете Пенсильвании. Тренер по американскому футболу Джерри Сандански, который на протяжении нескольких десятилетий занимал пост помощника главного тренера команды университета, в 2011 году был уличен в интимных связях как минимум с 10 юношами. Следствию удалось доказать, как минимум 45 случаев насилия, происходивших с 1994 по 2009 годы. Сандански получил 60 лет тюрьмы, главный тренер был уволен и скончался через несколько недель, ректор университета был снят с должности, а жертвам насилия выплатили более 80 миллионов долларов.

Тренер по легкой атлетике Жискар Самба насиловал и психологически давил на спортсменок на протяжении 14 лет

Один из самых успешных французских тренеров по легкой атлетике Жискар Самба в 2018 году был обвинен в многолетних домогательствах и психологическом давлении. Его подопечные описывали занятия с тренером, как «14 лет унижений и ограничений». Удивительно, что несмотря на множественные свидетельства пострадавших от поведения тренера, доказать виновность Жискара так и не смогли. В 2019 году дело Самбы было прекращено, так как не удалось доказать, что его связи со спортсменками были без обоюдного согласия.

Американская сноубордистка Джейми Андерсон рассказала про интимную близость спортсменов на олимпиаде в Сочи

На олимпийских играх между спортсменами уже давно царит фривольная атмосфера. Организаторы понимают это, поэтому перед каждыми играми для атлетов закупают сотни тысяч контрацептивов. Однако олимпиада «Сочи-2014» дала новы толчок для интимной близости между участниками. По словам сноубордистки, жители спортивной деревни начали пользоваться Тиндером (приложение для знакомств и поиска быстрого интима). В результате, спортсмены очень сильно отвлекались от соревнований, а сама Джейми в конце концов даже удалила программу с телефона. В тот год организаторы выдали участникам 100 тысяч презервативов.

Джейми Андерсон. www.globallookpress.com / Scott Mc Kiernan

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналисты узнали о расставании Месси с женой.