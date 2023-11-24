Перемирие между Израилем и ХАМАС началось с обстрела сектора Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy; 5-tv.ru

Из-за этого сделку между армией и боевиками даже отложили, но потом вернулись к ней вновь.

Обмен ударами ХАМАС и ЦАХАЛ продолжали всю ночь — временное перемирие чуть было не отменили. Но утром все-таки сирены утихли, несколько часов в кварталах сектора Газа уже не слышно взрывов.

Сейчас в анклаве относительно спокойно, люди начинают выходить на улицы. С обеих сторон ждут возвращения родных: ХАМАС должен освободить первую группу заложников, в ответ Израиль выпустит палестинских заключенных из тюрем. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев следит за обстановкой.

Дороги вокруг сектора Газа используются как транспортные рокады. По ним постоянно передвигается какая-то военная техника.

Если раньше армия обороны Израиля делала это очень осторожно, то сейчас катаются во всю. Видимо, уже не опасаются никаких ответных ударов.

Чуть тише стало и в самой Газе — здесь почти не слышно стрельбы. Вступило в силу четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС.

Правда, есть нюанс — режим тишины начал действовать в семь утра по местному времени, а незадолго до этого авиация разбомбила жилой дом в лагере беженцев «Нусейрат». Из-за этого сделку между армией и боевиками даже отложили, но потом вернулись к ней вновь.

«Мы сказали посредникам, что необходимо немедленно прекратить эту резню и геноцид. Движение ХАМАС предложило путь, который начинается с прекращения агрессии, открытия контрольно-пропускных пунктов, сделки с заложниками и заканчивается созданием независимого палестинского государства», — заявил председатель политического бюро ХАМАС Исмаил Хания.

ХАМАС явно бежит вперед паровоза, анонсируя, что четыре дня без бомбежек закончатся созданием независимой Палестины. На перемирие израильские власти согласились, скрепя сердце.

Слишком болезненная тема заложников постоянно поднимается на митингах, которые беспрерывно идут в крупных городах. Когда кулуарная договоренность окончательно устоялась, миру дали «зеленый свет».

«Сегодня был получен предварительный список имен женщин и детей — заложников, которые будут освобождены на первом этапе плана возвращения. Это будут сложные дни, и пока обмен не произойдет, ничто нельзя будет с определенностью назвать свершенным», — заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Со свой стороны Израиль обязуется освободить полторы сотни палестинских заключенных. Их в разное время поместили в тюрьмы в разных городах страны.

Так что обмена ждут все, даже сами палестинцы. Эта женщина ждет из-за решетки своего сына.

«Я очень рада. Я желаю, чтобы все заключенные были освобождены, независимо от того, моложе они 19 лет или старше 19 лет», — сказала мать подростка-заключенного Фида абу Мария.

Пока на юге начинается мирный процесс, на севере, наоборот, сильно грохочет. Группировка «Хезболла» стреляет ракетами по Израилю, а ЦАХАЛ громит все предполагаемые места нахождения ее боевиков. Этот процесс кажется бесконечным и в любой момент может привести к новой эскалации конфликта.