«Условный противник»: в Кремле оценили планы НАТО создать «военный Шенген»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oberhaeuser, via www.imago-image; 5-tv.ru

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Именно альянс движется в сторону России, а не наоборот, подчеркнул Дмитрий Песков.

Москва воспринимает намерение НАТО сделать «военный Шенген» для создания зоны свободного перемещения для бойцов как развитие противостояния блока и России. Сама идея альянса является нагнетанием напряженности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия», — сказал он.

Подобные заявления, продолжил Песков, указывают на нежелание европейских властей прислушиваться к озабоченностям России. Европа абстрагируется от непреложного принципа неделимости безопасности, при этом заявляет о своей защищенности в ущерб российской.

В Кремле подчеркнули, что это именно НАТО движется со своей военной инфраструктурой к границе России, а не наоборот. Это беспокоит Москву, поэтому она точно будет отвечать в рамках обеспечения безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО может создать «военный Шенген», чтобы у бойцов стран блока была зона для свободного перемещения. С таким предложением выступил глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.