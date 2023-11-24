Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Новости

Традиционное заседание состоялось в Кремле.

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза российских загранучреждений и взаимодействие с соседями на постсоветском пространстве. Традиционное заседание состоялось в Кремле в пятницу, 24 ноября.

С докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На прошлых заседаниях Совбеза Путин затрагивал темы оборота оружия и безопасности в сфере IT. Особое внимание президент призывал обратить на проникновение оружия в Россию с территории Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на октябрьском заседании Совбеза с Путиным обсуждались вопросы развития Севера, в том числе Северного морского пути и континентального шельфа.