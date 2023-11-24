В Финляндии назвали маловероятным случайное повреждение Balticconnector

Фото: REUTERS / FINNISH BORDER GUARD

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Какие еще варианты рассматриваются?

Случайное повреждение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля маловероятно. Такое заявление сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times.

«Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может (непреднамеренно) повредить два кабеля связи и газопровод», — сказала она.

Валтонен также сообщила, что Финляндия и Китай сотрудничают в расследовании происшествия.

Расследование повреждения газопровода продолжается уже больше месяца. Balticconnector прекратил работу в ночь на 8 октября. Оператор финской газовой сети Gasgrid Finland, комментируя ситуацию, заявлял о возможной утечке. Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что повреждение — результат внешнего воздействия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия допустила причастность китайского судна к повреждению Balticconector.