Маленькое чудо: в Уфе ветеринары спасли котенка с врожденной травмой лапок

Фото: www.globallookpress.com / Hartmut Schmidt

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Малышку ждет длительное выздоровление.

В Уфе ветеринары спасли котенка, жизни которого угрожала страшная врожденная патология. Как пишет сайт «БИЗНЕС Online», котику по кличке Люси мешала нормально жить болезнь передних лапок. Врачи пришли к выводу, что у зверенка была врожденная деформация предплечий в области запястий с двух сторон. Опытные хирурги провели временное артродезирование с выравниванием предплечием.

«Люси смело перенесла операцию и весь период восстановления. Из-за того, что организм растущий, возможно, по мере роста костей может понадобиться еще подобная операция», — рассказали ветеринары.

Под постом о самочувствии котенка в группе ветеринарной клиники благодарные люди пишут теплые слова врачам и пожелания здоровья маленькому пациенту:

«Умничка, Люси!»

«Золотые руки у Ваших докторов! Благодарю за проведенные операции»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что малышка-панда из Московского зоопарка учится вставать на лапы.