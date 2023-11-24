Полиция нагрянула с проверкой на подмосковный склад Wildberries

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Прежде компанию проверяла Генпрокуратура. Что на этот раз не так с бизнесом?

Сотрудники полиции пришли с проверкой на склад маркетплейса Wildberries, который находится в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Представители маркетплейса заявили, что содействуют полиции, которая пришла в сортировочный центр «Электросталь». Уточняется, что проверка касается документов сотрудников.

«Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места», — говорится в заявлении компании.

В связи с проверкой в логистическом центре могут наблюдаться перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. В Wildberries заверили, что делают все возможное для возвращения процесса работы в привычный режим. Однако компания все же высказывает опасения из-за нарушения функционирования центра.

«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более восьми тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — добавили в пресс-службе.

Совсем недавно компанию проверяла Генпрокурора после введения маркетплейсом комиссии за оплату покупок картами Visa и Mastercard, а также списания денег за возврат товаров. В результате маркетплейс изменил порядка 20 своих внутренних правил. В частности, изменения Wildberries затронули положения, регулирующие куплю-продажу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейший российский маркетплейс Wildberries могут проверить на факт незаконной продажи вейпов.