Случайная удача на кастинге, муж-тиран, конец карьеры: личная драма звезды «Бедной Насти» Горшковой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ее красота сбивала с ног многих мужчин, но почему же тогда судьба знаменитости сложилась так печально?

Анну Горшкову знают сразу несколько поколений: одни помнят актрису по роли в «Бедной Насте», другие узнали ее после премьеры проекта «Дом с лилиями».

Но настоящую популярность ей, пожалуй, принесла роль в мелодраме «Пассажирка» в 2008 году. Фильм стал очень популярным и получил сразу несколько значимых наград.

Уже тогда Горшковой прочили головокружительную карьеру: «самородок» без профильного высшего образования, артистка приносила успех всем проектам, в которых участвовала. Вот только судьба оказалась к ней совсем не благосклонна.

Актриса по призванию

Пока сотни студентов-актеров штурмуют театральные вузы в надежде пробиться на большую сцену и в кино, у Горшковой это получилось будто бы само собой. Случайно красавицу-шатенку заприметили режиссеры и вместе с другими моделями ей предложили пройти пробы для телепроекта «Бедная Настя».

Голубые глаза девушки так сильно запали в душу сценаристам, что ее тут же утвердили. Но все равно отправили на двухмесячные курсы по актерскому мастерству в театр-студию МХАТ.

Уроки пошли Горшковой явно на пользу: роль Полины Пеньковой, крепостной артистки, девушки-аферистки, завистницы в фильме «Бедная Настя», та сыграла настолько великолепно, что «с ноги» влетела в список самых востребованных актрис. Предложения сыпались на нее одно за другим.

Среди них — «Две судьбы», «Пассажирка», «Дом с лилиями», «Всадник по имени Смерть», «Дорогая Маша Березина». Кого только не пришлось играть Горшковой — самой необычной в послужном списке стала роль майора полиции.

Муж-тиран и закат карьеры

Жизнь Горшковой пошла под откос, когда вместо счастья в браке актриса получила психологическое насилие. В 2007 году та вышла замуж за одного из самых богатых мужчин России — Михаила Борщева.

Супруг регулярно выдвигал ей ультиматумы, буквально требуя, чтобы она отказалась от профессии и была дома. В какой-то момент после очередного скандала Горшкова буквально оказалась без крыши над головой.

Их брак продлился всего год, но психологическое давление так сильно поломало звезду, что та решила не продолжать работу на съемочной площадке. Отказавшись от всех крупных предложений, Горшкова вернулась в модельный бизнес, но время было безвозвратно утрачено.

На съемки и показы Горшкову больше никто не звал. За свою стремительную кинокарьеру Горшкова сыграла более 30 ролей — поговаривают, что в последнее время она вновь задумывается вернуться в киноиндустрию, но конкретных шагов знаменитость так и не предприняла.

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