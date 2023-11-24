Не выходить на улицы: массовые беспорядки вспыхнули в Дублине из-за поножовщины с «мигрантом»

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Власти назвали произошедшее актом бандитизма и обещали наказать всех причастных.

Разбитые витрины и запах гари, жителям Дублина сегодня не рекомендуют лишний раз выходить на улицы. Этой ночью центр ирландской столицы погрузился в огненный хаос после того, как предположительно выходец из Алжира совершил нападение с ножом у школы.

Протест быстро перерос в неконтролируемые погромы — власти назвали произошедшее актом бандитизма и обещали наказать всех причастных. О том, как разворачивались события, расскажет корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Над толпой плакат: „Жизни ирландцев важны“. А в полицейских летят булыжники и мусор. Столица Ирландии — Дублин сегодня похожа на поле боя», — передает корреспондент.

Город буквально разгромили после того, как пять человек, в том числе трое детей, были госпитализированы с ножевыми ранениями. На улице на них напал прохожий.

Ни личности пострадавших, ни данные агрессора не разглашаются. Но толпа уверена: человек с ножом — мигрант из Алжира.

«Это насилие никак не связано с атакой на людей, которая произошла сегодня днем. Пострадал общественный транспорт, полицейские машины и коммерческие помещения. На моих коллег также напали, но, к счастью, никто серьезно не пострадал», — заявил начальник управления полиции Патрик Макменамин.

Шеф полиции явно пытается сгладить ситуацию. На самом деле многие действия погромщиков были продиктованы ненавистью к мигрантам.

Например, отель «Холидей Инн Экспресс» подожгли только потому, что в нем, согласно сообщениям в социальных сетях, размещались иностранцы — просители политического убежища. Да и беспорядки явно вышли за рамки обычных уличных протестов.

В ход, помимо камней, шли металлические палки и фейерверки. Использовали даже мусорные ящики на колесах, которыми пытались протаранить полицейских.

Серьезно пострадали магазины в центре города. Мародеры появились внезапно и выносили из них все, что имело хоть какую-то ценность. В какой-то момент все в тех же социальных сетях появились сообщения о вводе войск в город, но представители властей их тут же опровергли.

Ситуацию контролирует местная полиция, а ее сотрудники уже вовсю отчитываются о дневном инциденте с поножовщиной, который пока даже не называют террористическим актом.

«Похоже, это была самостоятельная атака, и нам нужно определить причины, стоящие за ней. В настоящее время расследование находится на очень ранней стадии», — сказал представитель ирландской полиции Лиам Джерати.

Министр юстиции Ирландии тем временем заявила, что никто из погромщиков не останется безнаказанным.

«Я хочу видеть этих людей в тюрьме, потому что произошедшее — акт бандитизма. Это преступные действия, и к ним не следует относиться иначе», — заявила министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти.

В ликвидации ЧП принимали участие более 400 полицейских. Сейчас Дублин возвращается к нормальной жизни. Но очевидно, что уже в очень скором времени будет начато расследование не только нападения на детей, но и подстрекательства к беспорядкам.