Протестующие фермеры на десятках тракторов приехали в центр Кишинева

Фото, видео: 5-tv.ru

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Акции с разной интенсивностью проходят с лета.

Молдавские фермеры протестуют — они приехали в Кишинев на десятках тракторов. Мужчины фактически заблокировали главную площадь города и провели ночь у здания правительства после того, как не добились встречи с министрами.

«Ничего не было со стороны правительства, результат ноль. <…> Нас провоцировали — наверное, видели все, как ОМОН боролся со своими фермерами», — говорит руководитель ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Что интересно, драке с полицейскими предшествовало обещание молдавского МВД сопроводить колонну фермеров. В итоге все вылилось в беспорядки — и расходиться люди не собираются.

Акции протеста с разной интенсивностью проходят с лета. Фермеры жалуются на отсутствие мер поддержки аграрного сектора, который пострадал из-за засухи и падения цен на зерно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польские фермеры пригрозили присоединиться к забастовке дальнобойщиков из-за Украины.