Книжка вместо iPhone: как делать ребенку подарки, чтобы его не избаловать

Фото: Depositphotos / oestyle.gmail.com; 5-tv.ru

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Детский психолог Полина Заргарова поделилась хитростью для родителей, которая поможет доставить малышу радость и уберечь кошелек в преддверии новогодних праздников.

По мере приближения новогодних праздников родители чаще задаются вопросом, что подарить ребенку. Когда он желает получить игрушку или книгу, проблемы, казалось бы, нет. Но как быть, если в письме Деду Морозу малыш выводит: «хочу iPhone»? Нужно ли исполнять его желание, чтобы сохранить ощущение сказки? Об этом рассказала детский психолог Полина Заргарова.

«Я в детстве очень расстраивалась, когда бабушка дарила мне с ее точки зрения нужные, дефицитные вещи — какие-то отличные штаны или замечательное платье. Мне это не доставляло радости. Для своих детей я стараюсь делать такие подарки, которые точно принесут им радость. При этом дарить дорогие презенты не в нашем стиле. Радость — это ожидание чего-то. Долго ожидая какой-либо предмет, ребенок испытает радость от его получения», — отметила специалист.

По словам Заргаровой, дорогие подарки для маленьких детей нежелательны с точки зрения психологии. Ребенок может разбить, испортить вещь. Вы будете нервничать, а он — переживать. И потом, сегодня наследник хочет смартфон, завтра — дорогой компьютер, а к 16 годам пожелает иномарку.

Когда ребенок просит дорогой презент, а вы не хотите ему отказывать, есть мудрый выход из положения.

«Хочется вспомнить сказу Пушкина о Царе Салтане. Помните, как к нему приплывали заморские гости и рассказывали о диковинных новинках, которые увидели за морем? Царь Салтан тут же хотел все эти диковинки иметь у себя. В этом смысле дети очень похожи на царя Салтана. Почему большая часть рекламы направлена на детей? Потому что дети подвержены этому внушению. И родители могут использовать это себе на благо», — поделилась психолог.

Если предложить ребенку в подарок на день рождения куклу, он скажет: «Нет, я хочу что-то другое». Потому что это не его желание. Но желание самого ребенка можно сформировать.

«Зайдите со стороны, расскажите, какую куклу вы видели, какая она замечательная, расскажите про девочку, которой подарили эту куклу — поведите себя как рекламодатель. Так постепенно или сразу вы сформируете у ребенка желание этого предмета. Точно так же можно рассказывать о новой книжке или игре. Тогда в письме к Деду Морозу ребенок напишет то, что вы ожидаете», — посоветовала Полина Заргарова.

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