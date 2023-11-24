В Феодосии задержали агента украинских спецслужб за поставки запчастей ВСУ
Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Преступник уже арестован по уголовному делу о государственной измене.
Силовики задержали жителя Феодосии, который отправлял в Вооруженные силы Украины (ВСУ) комплектующие к военное авиационной технике. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Силовики задержали россиянина в Феодосии. Установлено, что он был завербован спецслужбами Украины и действовал в их интересах.
«Осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», — говорится в сообщении ФСБ.
Известно, что преступник уже арестован по уголовному делу о государственной измене.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики обнаружили в Донецкой народной республике (ДНР) замаскированный тайник с боеприпасами и оружием.