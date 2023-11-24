Финляндия пригрозила ограничить прием заявок на убежище

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

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На такой шаг власти страны готовы пойти, если Россия якобы продолжит пропускать мигрантов через границу.

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, кроме одного, самого северного — «Рая-Йоосеппи». На решение правительства не повлияла ни дискуссия в парламенте, ни петиция, которую в Минюст направила группа граждан. Они требовали открыть границы и даже возобновить железнодорожное сообщение с Петербургом.

В лучшем случае пропускные пункты откроют к декабрьскому Рождеству. В то же время власти Мурманской области сообщили о попытке беженцев прорваться через границу и о том, что для них откроется три пункта временного размещения.

Эстония пока не планирует поступать по примеру финнов. Об этом заявили в МВД страны. Но автолюбители на российско-эстонской границе уже пережили несколько тревожных дней.

Не исключают закрытия границ с Россией другие страны Прибалтики — Латвия и Литва. Власти Калининградской области уже заявили, что такая мера со стороны Вильнюса стала бы ударом для экономики самих соседей.

Тем временем стало известно, что Финляндия может приостановить прием заявок в аэропорту на получение убежища. Об этом заявила в МВД страны, уточнив, что власти пойдут на такой шаг, если Россия якобы продолжит «пропускать мигрантов без документов через границу».