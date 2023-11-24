«Запад обречен»: как в Китае оценили выступление Путина на саммите G20

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Президент России затронул в своей речи, в том числе, теракт на газопроводе «Северный поток». Что об этом думают китайцы?

В Китае восхитились выступлением президента России Владимира Путина на саммите G20, в ходе которого он высказался о теракте на газопроводе «Северный поток». Свое мнение высказали читатели китайской газеты Guancha.

Один из комментаторов заметил ложь со стороны правительства Германии, которое заявляло о том, что газопровод «взорвался сам по себе». Другой добавил, что результаты расследования со стороны Европы вряд ли позволят обвинить в теракте США, а Украина станет «козлом отпущения».

«Запад обречен на провал», — заметил другой читатель.

«В таких делах кому выгодно, тот и взрывает», — добавил еще один комментатор.

«Взрыв трубопровода „Северный поток“ полностью обнажил лицо Байдена и его администрации», — заключили читатели.

Напомним, саммит G20 состоялся 22 ноября. Президент России Владимир Путин принял в нем участие в онлайн-формате. В ходе своей речи, помимо теракта на «Северных потоках», он затронул тему конфликта на Украине, ответив западным странам на обвинения в адрес России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, военные действия — всегда трагедия, и сегодня важно думать над тем, как их прекратить.