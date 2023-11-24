В ДНР выявили замаскированный тайник с гранатометами и боеприпасами

Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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В ФСБ установили, что его планировали перевезти в другие регионы России для совершения терактов.

Силовики обнаружили в Донецкой народной республике замаскированный тайник с боеприпасами и оружием. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Восточного военного округа, в Ялте (Першотравневый район) выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон, планируемый к транспортировке в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении.

В результате силовики обнаружили два гранатомета РГД-18, две гранаты Ф-1 и два запала. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронеже задержали агента украинских спецслужб, который готовил теракт в отношении высокопоставленного офицера Вооруженных сил (ВС) России.