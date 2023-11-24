За что россиянам будут давать дополнительный оплачиваемый выходной

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С соответствующей инициативой выступило МЧС России.

Министерство чрезвычайных ситуаций России подготовило законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс», предусматривающий дополнительный выходной и несколько дней отпуска, которые могут предоставляться россиянам в определенных случаях. Об этом сообщает РБК.

Согласно пояснительной записке, гражданам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности, когда они оказались в трудной ситуации из-за стихийных бедствий или техногенных аварий.

Министерство предлагает предоставлять пострадавшим от чрезвычайных ситуаций россиянам право на дополнительный выходной день с сохранением среднем зарплаты, а также отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти дней. Получить их можно, если одновременно установлены факты проживания в зоне ЧС, нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате чрезвычайной ситуации. Подтвердить это следует с помощью справок от органов местного самоуправления.

Авторы считают необходимым установить этот порядок актом правительства, в котором нужно закрепить право работодателя организовать процесс предоставления выходного или отпуска без ущерба производственному процессу.

Поправки планируется рассмотреть 24 ноября в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

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