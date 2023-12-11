Не надо стесняться: как объяснить за столом, что ты не пьешь

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Ситуации бывают разные. Но врать — не самый лучший выход. Идеально действовать по-другому.

Представь ситуацию: ужин, хозяйка продумала меню, накрыла стол, старательно подобрала напитки к каждому блюду, а гость приходит и с порога заявляет, что не пьет. Зачастую эта фраза привлекает внимание окружающих, возникает неловкая пауза, а потом от гостя ждут объяснений: «Что случилось? Почему ты не с нами?» Как избежать неприятной ситуации, мы спросили у специалиста по этикету.

Что говорит этикет?

Начнем с того, что с порога заявлять о том, что ты не пьешь, так же бестактно, как и задавать вопросы о причинах отказа. Обычно эти вопросы задают или самые близкие люди, или самые невоспитанные.

Традиционно отказ от напитка считается дурным тоном, но и оглашение причин отказа — не лучше. Когда хозяйка протягивает бокал, лучший вариант — взять его, поблагодарить хозяйку и сделать комплимент выбору напитка. Если дело происходит на корпоративе — стратегия та же: принимаем напиток, даже если выпивать его не планируем. Этим жестом мы оказываем внимание и благодарность людям, которые нас пригласили.

В случаях полного запрета на алкоголь

Если у тебя есть веские причины не держать в руках алкогольный напиток, то надо заранее предупредить об этом хозяйку вечера или официанта. Не получается заранее? Подойди и сообщи хозяйке о твоих ограничениях лично, в стороне от других. Тогда она сможет наливать тебе в бокал что-то вместо алкоголя, например сок или воду, и не привлекать к ситуации особенного внимания. Хорошо обученный официант тоже быстро вас поймет и будет наливать вам необходимый напиток на сервировочном столике.

Настойчивые друзья

Виталий Тимкив / ТАСС

Бывает так, что друзья замечают, что ты не выпиваешь и начинают настаивать на объяснениях. Задают вопросы в лоб, забыв о правилах приличия. Постарайся избежать соблазна начать оправдываться или судорожно объяснять причины. В таких ситуациях лучше всего отшутиться: «Кто-то же должен будет завтра вам рассказать, чем вы занимались сегодня». Если шутки не помогают и настойчивые друзья никак не отстают, то можно строго и без раздражения сказать, что причины есть, но ты не хотела бы о них распространяться. В крайнем случае, можно отвести самого активного друга в сторонку и попросить не смущать тебя вопросами.

Помни, за столом неуместно произносить фразы, вроде «Я не пью, я за рулем», «Мне нельзя, я принимаю антибиотики». Никогда не озвучивай причину, по которой ты не пьешь.

Идеальный вариант

Бокал вина или шампанского считается своеобразным жестом гостеприимства. Он и ни к чему не обязывает гостя. Ни руль, ни антибиотики не мешают держать бокал в руке и салютовать им. Можно весь вечер ходить с ним, общаясь и чокаясь с другими гостями.

Более странно выглядит ситуация, когда все вокруг с бокалами, а ты одна с пустыми руками. Чтобы чувствовать себя увереннее, держи бокал за ножку, а не за основание, это эстетично и правильно.

После тоста можно пригубить напиток. Важный момент: следы от помады на бокале выглядят неаккуратно, и это портит твой образ. Лайфхак на этот случай: ты можешь убрать липкий слой помады с губ салфеткой в дамской комнате. Но лучше всего подобрать матовую помаду или карандаш, чтобы минимизировать проблему.

По твоему поведению складывается впечатление о тебе. Каждая деталь образа играет роль и может сказаться на твоем положении в обществе. Уделяй внимание мелочам, советует The Voice Mag.

Ход мероприятия

Алкогольные напитки — неотъемлемая часть светских мероприятий. Праздничный вечер в ресторане начинается с аперитива, к рыбе подается белое вино, к мясу — красное, а в конце — дижестив. Это часть культуры застолья — подбирать отдельный напиток к каждому блюду, чтобы насладиться едой и атмосферой вечера в полной мере.

К сожалению, на многих наших вечеринках, корпоративах и семейных мероприятиях все происходит немного иначе. Обычно, светский протокол более-менее выдерживается в начальной части вечера, а потом начинается неуловимая смена блюд и напитков, которая плавно перетекает в дискотеку. Здесь главное правило: умеренность — наш лучший друг.

Хорошо проводить время на мероприятиях и быть сдержанной в алкоголе — важный социальный навык, который каждая из нас может освоить. Если ты вынужденно отказываешься от алкоголя, постарайся не выглядеть грустной, это повлечет лишние расспросы. Да и к чему грустить, когда можно получать лучшее от вечеринки? Пробуй еду, общайся с людьми, узнавай их лучше. Вокруг нас так много историй. Помнишь, кто становится хранителем самых ярких фотографий с вечеринки? Правильно, самый трезвый гость.

Не стоит заострять внимание на том, что ты не пьешь. Врать и придумывать отговорки тоже не стоит. Просто возьми бокал, чокайся, общайся и веселись вместе со всеми.