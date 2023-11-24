Модель Костенко заявила, что у нее все отлично в финансовом плане

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Есть ли правда в сплетнях, что футболист и модель не так богаты, как раньше?

Многие фанаты футболиста Дмитрия Тарасова достаточно часто задаются вопросом: «Как сейчас живет спортсмен?» Некоторые поклонники считают, что дела у него идут не самым лучшим образом.

Однако его супруга Анастасия Костенко поспешила пресечь какие-либо сплетни. Бывшая модель и обладательница различных титулов красоты в последнее время предпочитает более скромные наряды, заметили подписчики звезды.

Если пару лет назад знаменитость можно было увидеть в основном в дорогих премиум-брендах, то сейчас она выбирает достаточно дешевые образы. Слухи о не самом лучшем материальном положении Костенко поспешила опровергнуть в личном блоге — она уверяет, что все идет отлично.

«Вам интересны мои финансы? Ну не переживайте вы так… Декларации подаю вовремя, заполняю правильно (есть бухгалтер), налоги плачу тоже вовремя, пособия не получаю, так не прохожу по условиям для их получения», — заявила супруга футболиста.

Модель делится, что имеет работу с прекрасным доходом, а также она желает завистникам самого лучшего. Главный совет звезды: выбрать дело «по душе», которое всегда будет радовать и приносить удовольствие.

У Тарасова и Костенко в 2021 году родился третий ребенок — сын Леша. А в первых месяцах следующего года пару вновь ждет пополнение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарасов обвинил Ольгу Бузову в изменах.

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